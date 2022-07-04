Час перейти до тотальної війни

Нам необхідно створити свій безпілотник

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Ситуация на фронте окончательно приобрела позиционный характер.

Напряженнейшие бои на Востоке с тактическим продвижением рашистов имеют симметричную картину с продвижением наших войск на Юге. Ожидаемый захват агрессором агломерации Северодонецк-Лисичанск компенсируется выдавливаем агрессора с острова Змеиный. Обстрел рашистами Харькова, Николаева, Одессы сопровождается «хлопками» в Белгороде и Курске. И так далее.

Что принципиально важно.

И мы, и они пока не воюем на полную, как это ни парадоксально. Речь идет не о фронте, где полное напряжение сил, а о странах в целом.

Рашисты из-за внутриполитических причин не рискуют проводить мобилизацию в РФ, что позволило бы тупо заваливать нас «пушечным мясом», а ограничиваются лишь «ДНР»-«ЛНР». Украина до сих пор даже не попыталась перевести страну на военные рельсы.

А ситуация такова, что час уже пробил

И кто раньше перейдет на действительно и полноценно военное положение, тот и одержит окончательную победу.

Да, без помощи союзников мы уже были бы близки к краху, как минимум, из-за того, что через три месяца боев у нас начали заканчиваться боеприпасы. Но союзники войны вместо нас не выиграют.

Практическая иллюстрация. Главная ударная сила сейчас на фронте – это артиллерия всех видов. Но без целеуказания артиллерия слепа. Основной вражеский беспилотник «Орлан» – не слишком совершенен, но задачу определения координат цели решает. И «Орланов» много.

Нам давно пора разработать конструкторские чертежи и технологическую карту сборки своего массового, простого в изготовлении беспилотника. Который мог бы осуществлять разведывательные функции, а также бороться с вражескими беспилотниками путем самоподрыва при сближении, набрасыванием сети или другим способом. Самые сложные части такого беспилотника – двигатель и систему управления – надо централизованно закупать за границей. А вот собирать такие антибеспилотники – в Украине: массово, на небольших производствах и в мастерских.

Если какой-то ХАМАС может, то неужели мы нет?! Таких беспилотников должны быть десятки тысяч, от них небо должно быть черно над агрессором, ни один рашистский солдат чихнуть не должен без того, чтобы это не зафиксировали на нашу камеру. И тогда преимущество рашистов в огневой мощи будет сведено на нет.

И это только один пример того, что нам давно пора делать. Список первоочередных дело можно продолжить. Но начинается все с понимания военно-политическим руководством Украины важности и немедленности решения подобных задач.

Джерело: блог Олександра Кочеткова

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