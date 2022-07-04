У Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки
Причина обвалів – експеременти з водопостачанням
Вчора в Маріуполі обвалився будинок, який обстрілами зруйнували рашисти. У підвалі знаходилась жінка, яку вдалось дістати з під завалів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.
«Перший (будинок, – ред.) вчора по вул. Зеленського 30. У підвалі знаходилась жінка, яку на щастя вдалось дістати з під завалів. Причина обвалів повні підвали води через експеременти з водопостачанням. Вода добиває те, що почали бомби окупантів. У Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди. Тому що більше нема де», – зазначив Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що доступ до води мають лише 3% маріупольців.
Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.
За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.
Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.
Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.
Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.