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    Події в Україні

    У Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки

    У Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки
    фото з соцмереж

    Причина обвалів – експеременти з водопостачанням

    Вчора в Маріуполі обвалився будинок, який обстрілами зруйнували рашисти. У підвалі знаходилась жінка, яку вдалось дістати з під завалів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

    «Перший (будинок, – ред.) вчора по вул. Зеленського 30. У підвалі знаходилась жінка, яку на щастя вдалось дістати з під завалів. Причина обвалів повні підвали води через експеременти з водопостачанням. Вода добиває те, що почали бомби окупантів. У Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди. Тому що більше нема де», – зазначив Андрющенко.

    Раніше повідомлялося, що доступ до води мають лише 3% маріупольців.

    Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

    За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти катастрофа війна Україна водопостачання будинок окупація #stoprussia
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    У Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки