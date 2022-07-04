У Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки

Причина обвалів – експеременти з водопостачанням

Вчора в Маріуполі обвалився будинок, який обстрілами зруйнували рашисти. У підвалі знаходилась жінка, яку вдалось дістати з під завалів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

«Перший (будинок, – ред.) вчора по вул. Зеленського 30. У підвалі знаходилась жінка, яку на щастя вдалось дістати з під завалів. Причина обвалів повні підвали води через експеременти з водопостачанням. Вода добиває те, що почали бомби окупантів. У Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди. Тому що більше нема де», – зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що доступ до води мають лише 3% маріупольців.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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