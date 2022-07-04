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    Думки вголос

    Євросоюз буде змушений контролювати відбудову України

    Україна потребує значних коштів на відновлення. І корупція&nbsp;&ndash;&nbsp;останнє що потрібно нашій державі - Євросоюз буде змушений контролювати відбудову України
    Україна потребує значних коштів на відновлення. І корупція – останнє що потрібно нашій державі
    фото з відкритих джерел

    Наші корупціонери втратять інтерес до політики, якщо не зможуть привласнити бюджетні гроші

    У швейцарському Лугано нині-завтра відбудеться конференція з відновлення України. І моя уява, навчена досвідом та обтяжена знанням, невпинно малює нашу сторону в вигляді упакованого за останнім писком моди колективного корупціонера з амбітними планами просити чимпобільше, аби потім освоювати чимпобільше й бажано без антикорупційного нагляду, з прямими вливаннями в бюджет в обхід усіх наглядових та контрольних функцій.

    Швейцарські газети відкрито пишуть про узурпацію партією влади права виступати від імені цілої країни. Із 25 делегованих парламентарів 21 – слуги, прізвища яких такі самі відомі, як і професійність. Партія однієї особи демонстративно фіксує одноосібну монополію на тему відбудови України. Відбудова України буде не справою України – а справою партії Слуга Народу. Доступ до цієї теми буде суворо лімітований. А знаючи апетити команди ще по великому будівництву, не треба бути Вангою, щоби спрогнозувати, чим це все закінчиться.

    На антитезі до Лугано я окремим файлом хочу опублікувати уривок із домашнього етеру з припущенням, що другий термін цієї команди напряму залежить від того, чи вдасться Європі як донору відбудови просунути ультиматум про свій виключний контроль за фондом відновлення. Навколо цього точиться ціла бійня.

    Я вболіваю за повний контроль Єврокомісії. Бо тоді асфальтникам стане нецікаво займатися великою політикою в умовах жорсткого контролю всіх транзакцій. На кону – монополія вузького кола людей та фірм на цілу кампанію з відбудови України.

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    Джерело: блог Остапа Дроздова

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    Теги: ЄС росія окупанти бюджет війна гроші партії Україна президент окупація #stoprussia
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    Євросоюз буде змушений контролювати відбудову України