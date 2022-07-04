Генерал США закликав атакувати аеродроми, які авіація РФ використовує для пуску ракет

Україна страждає через обстріли крилатими ракетами, що запускаються з території Росії та Білорусі

Для протидії ударам авіації РФ із застосуванням крилатих ракет необхідно атакувати аеродроми, які використовуються російськими літаками. Про це у коментарі Guildhall заявив екс-командувач армією США в Європі, генерал Фредерік Бен Ходжес.

«Коли ми говоримо про ракети, крилаті ракети, що запускаються з території Росії та Білорусі, то щоб протидіяти їм необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки (що запускають крилаті ракети – ред.). Або знайти метод порушити логістику постачання таких ракет до місць запусків», – заявив генерал Ходжес.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що керовані крилаті ракети, які використовують ЗС РФ для ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України, є ефективними, оскільки оперують на малих висотах і невидимі для української системи ППО. За його словами, країни Заходу повинні передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС РФ.

У свою чергу, у парламенті Великобританії депутати як від Консервативної, так і від Лейбористської партії виступили із заявами с на підтримку передачі Україні американських літаків типу F-15e, F-16 та інших західних перехоплювачів, необхідних для протидії крилатим ракетам РФ.

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