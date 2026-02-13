Головна Думки вголос Ольга Василевська-Смаглюк
Ольга Василевська-Смаглюк Народна депутатка України

Поганий сигнал: депутати хочуть прикрити свій зад за рахунок ФОПів?

glavcom.ua
Кому потрібна відміна довічного PEP?
фото: depositphotos.com

Чим обернеться для України ревізія статусу PEP

Ходять чутки, що частина депутатських фракцій та груп почала «торг» з МВФ. Мовляв, парламент готовий погодитися на ПДВ для ФОП, якщо натомість буде знято довічний статус PEP.

По-перше, на фоні триваючих корупційних скандалів скасування довічного статусу РЕР, це прям в яблучко. Кращого способу остаточно зіпсувати реноме країни, яка системно бореться з корупцією, навіть і не вигадаєш. По-друге, нагадаю, ми вже пробували надурити європейських партнерів, які давали нам 600 млн євро на реалізацію реформи у сфері боротьби з відмиванням і скасовували довічний статус РЕР. Це обернулось скандалом і доводилось переголосовувати в Раді цю ганьбу.

По-третє:

  • Українське законодавство про PEP підвʼязане під нашу євроінтеграцію і не має нічого спільного з нашими зобовʼязаннями перед МВФ.
  • У 2027 році Україна проходить черговий раунд взаємної оцінки Moneyval – ключову для інвестицій, фінансування та доступу до міжнародних ринків.
  • Будь-які зміни правил напередодні оцінки = прямий ризик потрапляння до сірого списку FATF.

Наслідки сірого списку добре відомі:

  • відтік інвестицій
  • здорожчання кредитування
  • ускладнення міжнародних розрахунків
  • удар по відбудові та спільним проєктам в оборонці.

Тепер головне. Скасування довічного статусу нічого не змінює для самих PEP. Ризик-орієнтований підхід ніхто не скасовує. Перевірки залишаються. Контроль залишається. Через 12 місяців після завершення повноважень посилені заходи і так не застосовуються автоматично – банки повинні оцінювати ризики індивідуально. Тобто: вигоди – нуль. Ризики для країни – х1000. І виглядає це як спроба прикрити власний зад за рахунок ФОПів. Це поганий сигнал і для МВФ, і для FATF, і для ринків.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: фінансування гроші МВФ бізнес

