Головна Думки вголос Ольга Василевська-Смаглюк
search button user button menu button
Ольга Василевська-Смаглюк українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії «Слуга народу»

Довічний статус публічних осіб. Що це означає?

glavcom.ua
У день, коли ми закриємо усі можливості використати кошти, здобуті злочинним шляхом, ми поборемо в цій країні топ-корупцію
фото з відкритих джерел

Ухвалення цього закону відкриває нам двері у переговорну кімнату щодо вступу України до Європейського слюзу

Проголосували закон про довічний статус публічних осіб. На табло 276 голосів за 9269-д. Я спробую пояснити на дуже спрощеному прикладі, чому те, за що проголосували – вкрай важлива для нашого суспільства штука.

Отож, дано: у нас є високопосадовець. Скажімо, міністр якийсь. Пан міністр виконує свої обов’язки і паралельно тихенько бере хабарі, які йому заносять суб’єкти господарювання, які отримують від міністерства якісь тендери.

Пан міністр пішов з посади, почекав, поки промайнули три роки, пригледів собі триповерховий палац (чи скільки у них там модно зараз), домовився з продавцем і прийшов до нотаріуса, бо треба зареєструвати право власності на об’єкт. Оціночна вартість об’єкту 1,5 млн доларів. А по деклараціям у міністра на рахунках лише 500 тис доларів.

Як було до сьогодні? З листопада 2022 і до сьогоднішнього дня нотаріус, який проводив би реєстраційні дії, які засвідчували б купівлю міністром нерухомості, не зобов’язаний був перевірити джерело цього мільйона доларів, яким у міністра по документам взятися було б нізвідки. Чому? Ну, бо завдяки правці депутата Мамки, яку з різних мотивів підтримали минулого листопада мої колеги парламентарі, міністр через 3 роки і один день, як пішов з посади, вже не є публічним діячем (на нашому професійному слензі публічний діяч зветься пеп). Бачте, обов’язкова перевірка джерела статків – це така суто пепська тема, це додатковий крок, який нотаріус і будь-який інший СПФМ вживає, коли обслуговує пепа (СПФМ – це загальна назва для професійних вартових, які державою поставлені боротися з тим, щоб будь-хто відмивав гроші чи допомагав терористам; до СПФМ належать банки, усі інші фінансові установи, нотаріуси, аудитори і ще купа народу, які займаються професійною діяльністю хоч якось пов’язаною з активами, які можуть мати незаконне походження). Закон каже, що встановлення джерела статків для тих, хто не пеп, їх член сім’ї чи бізнес-партнер може проводитись, але це право, а не обов’язок СПФМ. І тому, як ви правильно здогадуєтеся, на практиці часто СПФМ цим правом не користується. А от з пепом вибору у СПФМа немає: підозрюєш ризик – перевіряй, через не хочу.

Тобто, яким був дууууже імовірний сценарій подій з цим нашим уявним міністром? Його незаконні хабарі обернулися б у зареєстровану на нього нерухомість. І, зважаючи на те, що декларацію до антикорупційних органів подає міністр тільки рік після звільнення, то антикорупційники цього б не побачили. А як не побачать вони, то шанси, що прийдуть правоохоронці, щоб розібратися, звідки з’явилося майно, мізерні. І тому хабарник може почувати себе впевнено і у безпеці.

А як буде зараз, після того, як ми «відмотали назад» творчість пана Мамки? А тепер, хоч три роки минуло, хоч тридцять, цей екс-міністр буде мати статус пепа. І через цей статус доведеться або показати по офіційним документам, то звідки той мільйон, якого не могло бути, або нотаріус відмовить йому у проведенні операції і право власності на нього не зареєструє (бо не отримає потрібних для належної перевірки відомостей). І тоді ми отримаємо те, задля чого вся ця система існує – хабарник не зможе скористатися хабарем.

У день, коли ми закриємо усі можливі шпарини, які дають високопосадовцю (діючому чи колишньому) можливість використати кошти, здобуті злочинним шляхом, ми поборемо в цій країні топ-корупцію. Сьогодні цей день став значно ближчим, за що я уклінно дякую колегам по Парламенту.

І, наостанок зауважу, ухвалення цього закону відкриває нам двері у переговорну кімнату щодо вступу України до Європейського слюзу. Двері, за які українці стояли на Майдані, під час Революції Гідності.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Верховна Рада депутат корупція в Україні закон майно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ветерани повинні мати підтримку з боку держави та суспільства
Закон про ветеранів. Держава має внести необхідні зміни
19 вересня, 09:23
Постачальники товарів та послуг оборонного призначення отримали за 2022 рік близько 2,5 млрд грн прибутків. Чи було це законно?
Хто і скільки заробляє на війні? Як постачальники ЗСУ посварилися з урядом Війна і гроші
23 вересня, 12:55
Комітет з питань свободи слова за результатами дослідження є найменш ефективним
Депутати ламають голови, що робити з комітетом Шуфрича: названі варіанти
21 вересня, 12:35
Оперативники перевірили територію, перекопавши її, і віднайшли усі сховані речі
Жінка звинуватила сусіда в крадіжці майна, яке сховала сама: поліція вирішила проблему
26 вересня, 12:40
Юрчишин дякує дружині за те, що вона обрала його та продовжує обирати щодня
«Коли ми разом – немає неможливого». Нардеп Юрчишин ніжно привітав дружину з річницею весілля
20 вересня, 10:30
На платформі X (Twitter) зобов'язані дотримуватися закону ЄС, який регулює контент на платформах
Платформу Ілона Маска визнано найбільшим засобом поширення російської пропаганди
26 вересня, 13:52
Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського
Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій
10 жовтня, 11:04
Василь Крулько урочисто перерізав стрічку на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Apartel Uzhhorod
Рідня соратника Тимошенко має таємний бізнес. Розслідування
12 жовтня, 21:48
Володимир Путін заявив, що провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном
Путін заявив про готовність відвідати Вірменію. Там ратифікували Римський статут
14 жовтня, 17:48

Ольга Василевська-Смаглюк

Довічний статус публічних осіб. Що це означає?
Довічний статус публічних осіб. Що це означає?
В Україні настає безготівкова ера
В Україні настає безготівкова ера
Як Кнесет сприйняв дуже гостре звернення Зеленського
Як Кнесет сприйняв дуже гостре звернення Зеленського
Не чекайте, поки окупант зайде у ваше село
Не чекайте, поки окупант зайде у ваше село
ЧАЕС: наші станційники тримаються вже 11 день
ЧАЕС: наші станційники тримаються вже 11 день
Ось що значить «денацифікація» по-руські
Ось що значить «денацифікація» по-руські

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
19K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
15K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
12K
Біженці з України масово переїжджають в одну із скандинавських країн
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
6559
Польща після виборів. Нова політична реальність

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту