Чекаємо пана Мадяра в Україні

Як Мадяр може перезапустити регіон

Перемога Мадяра в Угорщині – шанс на іншу розмову в нашому регіоні. Мадяр був у Бучі та Охматдиті. Бачив наслідки російських злочинів на власні очі.

Бо більшість тих, хто бачив, як виглядає ця війна насправді, інакше будує політику.

І як би не намагалися російські спецслужби та їхні симпатики підсилити потрібний їм сценарій, вирішальним виявляється інше : зріле суспільство, яке думає не про гасла, а про наслідки.

Заяви Мадяра про відновлення співпраці в межах Вишеградської четвірки, про поїздки до Польщі, Відня та Брюсселя – це сигнал, що Угорщина може повернутися до конструктивної ролі в ЄС.

Ми в Україні дуже розраховуємо, що разом із цими змінами зміниться і підхід наших сусідів. Що угорці підтримуватимуть Україну не лише словами, а й рішеннями. Безпека в регіоні спільна. І правда про цю війну теж одна.

Чекаємо на пана Мадяра в Україні, на розблокування 90 млрд європейської підтримки та повернення 4 млрд грн «Ощадбанку», які було віроломно вкрадено з інкасаторів.