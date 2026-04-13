Головна Думки вголос Ольга Василевська-Смаглюк
search button user button menu button
Ольга Василевська-Смаглюк Народна депутатка України

Чекаємо пана Мадяра в Україні

google social img telegram social img facebook social img
Петер Мадяр перервав 16-річну епоху правління Віктора Орбана в Угорщині
фото: facebook.com/peter.magyar.102

Як Мадяр може перезапустити регіон

Перемога Мадяра в Угорщині – шанс на іншу розмову в нашому регіоні. Мадяр був у Бучі та Охматдиті. Бачив наслідки російських злочинів на власні очі.

Бо більшість тих, хто бачив, як виглядає ця війна насправді, інакше будує політику.

І як би не намагалися російські спецслужби та їхні симпатики підсилити потрібний їм сценарій, вирішальним виявляється інше : зріле суспільство, яке думає не про гасла, а про наслідки.

Заяви Мадяра про відновлення співпраці в межах Вишеградської четвірки, про поїздки до Польщі, Відня та Брюсселя – це сигнал, що Угорщина може повернутися до конструктивної ролі в ЄС.

Ми в Україні дуже розраховуємо, що разом із цими змінами зміниться і підхід наших сусідів. Що угорці підтримуватимуть Україну не лише словами, а й рішеннями. Безпека в регіоні спільна. І правда про цю війну теж одна.

Чекаємо на пана Мадяра в Україні, на розблокування 90 млрд європейської підтримки та повернення 4 млрд грн «Ощадбанку», які було віроломно вкрадено з інкасаторів.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Угорщина Європейський Союз Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua