Білоруський посол втік до Молдови, а звідти до Румунії

Ігор Сокол сьогодні вночі втік в Молдову

Посол Республіки Білорусь Ігор Сокол сьогодні вночі втік в Молдову

Посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол сьогодні вночі втік в Молдову, звідки направився у Румунії. Цю інформацію підтвердили «Главкому» у Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції РМ.

«МЗС зазначає, що посол Республіки Білорусь в Україні не перебуває на території Республіки Молдова. Чиновник перебував транзитом у нашій країні»,– повідомив речник міністерства Деніел Воде.

Нагадаємо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо «30 срібняків». Раніше повідомлялося, що білоруські дипломати почали вивозити особисті речі з України до Республіки Молдова. Прикордонники помітили і посла Ігоря Сокола.

Нагадаємо, дипломатам Росії та Білорусі заборонили вхід до Європарламенту

Як раніше повідомлялося, білоруські дипломати почали звільнятися в знак протесту проти агресивної політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.