Чому депутати масово складають мандати

Бути класичним бізнесменом стало нарешті вигідніше, ніж політиком

Депутатство перестало бути хлібною справою. Навіть ті, хто сприймав мандат як інвестицію в торгівлю майбутнім впливом, складають повноваження.

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Хіба це не досягнення нинішнього скликання?

Недоторканість зняли, кнопкодавство побороли, лобістські ініціативи знівелювали, відповідальність за брехню в деклараціях посилили, ПЕПами довічними зробили.

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Тепер бізнесменам-політикам невигідно і дуже важко. Поїхати на переговори з партнерами – дозвіл на виїзд від голови Верховної Ради. Поїхати відпочити – фігурант мальдівського скандалу. Подати правдиву декларацію – фігурант антикорупційного розслідування. Подати неправдиву – фігурант кримінального провадження.

Суцільний геморой.

Тому очікується масовий депутатопад. І, якщо всі заяви задовольняти, за півроку в парламенті може залишитися кількість депутатів на межі конституційності.

Але.

Ви коли платили за мандат, чи сіяли гречку на окрузі, то думали використати свій державний статус у власних інтересах. Мріяли за рік-два відбити інвестиції. Але зовсім не думали про реальне призначення народного депутата – служити державі і людям.

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Тому я особисто не буду голосувати за складання мандатів депутатами, якщо вони не мають на те поважних причин, повʼязаних зі здоровʼям чи складними життєвими обставинами.

Або довідку, або сидіть і служіть. Ви Присягу давали.