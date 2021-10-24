Зеркаль пояснила, на що вплине подорожчання газу в Україні

За словами радниці міністра енергетики в умовах здорожчення газу багато підприємств аграрного сектору можуть припинити роботу

Зростання цін на газ може вплинути не тільки на тарифи житлово-комунальних послуг, а й на аграрний сектор. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, передає «Укрінформ».

За її словами, в умовах зростання цін багато підприємств припиняють роботу, що, своєю чергою, впливає на хімічну промисловість.

«Усі ми зараз говоримо про ціни на газ в прив’язці до наших домівок, але ж, знову-таки, якщо подивитися трохи далі, то це буде мати вплив і на врожай наступного року. Тому що для того, щоб починати всі сільськогосподарські роботи, потрібно мати також і добрива. А добрива виробляються з газу. І зараз зупиняються заводи, які виробляють ці добрива, бо воно просто стає золотим», – пояснила Зеркаль.

Водночас, за її словами, український уряд розраховує на продовження транзиту та реверс газу з-за кордону.

«Тобто все це дуже комплексна картинка, де все залежить від наявності всіх елементів у системі», – пояснила радниця міністра.

До слова, українці стали частіше скаржитися на те, що газ у їхніх квартирах і будинках став гірше гріти. Через це їжа готується довше, посуд чорніє, а за наявності газового опалення в помешканні холоднішає. Експерти не виключають, що це пов’язано зі зниженням калорійності газу, тобто під час згоряння паливо стало давати менше тепла. Водночас кожен українець може подати заявку на перевірку якості газу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС.

Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше цього тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

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