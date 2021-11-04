Україна легко могла би отримати щорічно додатково до державного бюджету від 20 до 30 млрд доларів США

Дивна мовчанка щодо обшуків у рамках кримінального провадження щодо скруток ПДВ, через схеми яких бюджет щорічно втрачає від 40 млрд грн. І спортивна сумка, доверху набита орієнтовно мільйоном доларів, вилучена в топпосадовців, теж нікого не обурила.

Таке враження, що кожен ФОП і кіоск, після відкриття офшору, займається скрутками ПДВ, а в кожного кіоскера лежить на роботі мільйон суто про всяк випадок.

Нудно, будні…

Навіть Любченко на такі дрібниці не зреагував, пішов у відставку за власним бажанням. А хто очолював податкову у 2020 і під чиїм чуйним керівництвом ця схема розцвіла у 2020-2021 рр. – нецікаво та й незручно запитувати.

Пішов та й пішов…

Не втомлююся нагадувати, що ми дуже багата країна, яку нещадно грабують.

Якби була політична воля, то після наведення порядку з:

підакцизними товарами (тютюнові вироби і алкоголь);

контрабандою;

трансфертним ціноутворенням;

скрутками ПДВ;

криміналітетом;

обліком і належним оподаткуванням українських надр, насамперед газу власного видобування.

Ми би легко могли отримати щорічно додатково до державного бюджету від 20 до 30 млрд доларів США.

Фактично, ще один державний бюджет України без кредитів.

І тоді не треба влізати в ще більші борги, раптом вистачить коштів на армію, медицину, освіту та дороги.

І енергетичні кризи та пандемії проходили б значно впевненіше.

Безумовно, десь заплаче сумний чиновник чи всемогутній корупціонер перепрофілюється на своєму Бентлі на водія Убер.

Проте, навіть у цьому є краса та підкреслення суб’єктності держави: Україна – єдина країна, де Бентлі Ви легко викликаєте через мобільний додаток, а його привітний водій проведе Вам цікавий бізнес-тренінг за Вашим маршрутом.

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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