Адвокат Медведчука описав дії правоохоронців: «Намагаються натягнути сову на глобус»

Захист Медведчука стверджує, що записи з його голосом начебто монтувалися два роки

Записи розмови Віктора Медведчука, які за версією слідства підтверджують причетність до незаконних постачань вугілля з ОРДЛО на підконтрольну уряду територію України, були змонтовані. Вони є нікчемними, заявив в інтерв'ю «Главкому» адвокат Медведчука Дмитро Лойфман.

Лойфман докладно прокоментував записи розмов, які опублікувала Служба безпеки України. «Долучити до справи можна все, що завгодно. Ці записи є нікчемними, бо сторона обвинувачення не може пояснити їх походження. Вони намагаються щось розповісти про якісь таємні контррозвідувальні справи. Але такі справи за законом тривають п’ять років – тобто ще у 2019 році ці записи мали б бути знищені. Чому СБУ не вжило якихось заходів на етапі отримання цих записів, а вони спливли саме зараз?

Якщо припустити, що СБУ дійсно отримало ці записи у встановленому законом порядку, і розцінює їх як інформацію, яка вказує на наявність терористичної або іншої загрози державній безпеці України, то на той час СБУ та Генпрокуратура, своєчасно виявивши «наміри вчинити злочин», зобов’язані були припинити його, не допустити його вчинення та нанесення шкоди державній безпеці. А тепер, зі спливом семи років від моменту подій, прийняте політичне рішення, що це є злочином, і зараз намагаються натягнути сову на глобус», – сказав адвокат.

За словами Лойфмана, записи розмови начебто монтувалися два роки та у матеріалах справи є висновки експерта СБУ, який підтверджує, що матеріал було змонтовано.

«Президент ще у 2019 році висловив погрозу на адресу Медведчука, і от вони два роки витратили на монтаж цих записів і реалізовують ці погрози. В матеріалах справи навіть є висновок експерта Служби безпеки (експерта в погонах, який є прямим підлеглим голови СБУ і перебуває в залежності та під впливом сторони обвинувачення), що записи змонтовані, але незрозуміло, яким способом. Про це зазначено в описовій частині експертизи, але у висновках експерта сказано, що за наданими об’єктами дослідження неможливо встановити, чи є записи змонтованими. Такий висновок експерта є маніпулятивним, не відповідає дослідницькій частині, і я впевнений, що зроблений експертом СБУ під впливом його керівництва чи прокурорів», – додав Лойфман.

Адвокат Медведчука наголосив, що законом не заборонено купувати товари та послуги з окупованих територій.

Також відомо, що СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука.

Як відомо, народному депутату України від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру. Вона стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Своїми діями, на думку слідства та прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР».

Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

Як відомо, наразі Медведчук за рішенням суду перебуває під домашнім арештом. 2 вересня суд продовжив домашній арешт Медведчуку.

Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.