СБУ проводить обшуки у міністра Любченка

Обшуки можуть бути пов’язані із податковою схемою і ухиленням від сплати податків

Також обшуки проходять у голови Податкової Євгена Олейнікова

Служба безпеки України проводить обшуки у першого віцепрем'єр-міністра України Олексія Любченка та в.о. голови Податкової Євгена Олейнікова. Про це повідомляється на сторінці «ЄвроМайдан» у Facebook.

Нагадаємо, 2 листопада Міністр економіки України Олексій Любченко написав заяву на відставку. Сьогодні Рада має розглянути його прохання.

Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

Нагадаємо, 2 листопада Міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку. Сьогодні Рада має розглянути його відставку.

Раніше ЗМІ повідомили про нові схеми з податками Державної продовольчо-зернової корпорації в оточенні Любченка.