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    СБУ проводить обшуки у міністра Любченка

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    Обшуки можуть бути пов&rsquo;язані із податковою схемою і ухиленням від сплати податків - СБУ проводить обшуки у міністра Любченка
    Обшуки можуть бути пов’язані із податковою схемою і ухиленням від сплати податків
    фото ЄвроМайдан/Facebook

    Також обшуки проходять у голови Податкової Євгена Олейнікова

    Служба безпеки України проводить обшуки у першого віцепрем'єр-міністра України Олексія Любченка та в.о. голови Податкової Євгена Олейнікова. Про це повідомляється на сторінці «ЄвроМайдан» у Facebook.

    Нагадаємо, 2 листопада Міністр економіки України Олексій Любченко написав заяву на відставку. Сьогодні Рада має розглянути його прохання.

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    СБУ проводить обшуки у міністра Любченка
    СБУ проводить обшуки у міністра Любченка
    СБУ проводить обшуки у міністра Любченка

    Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

    Нагадаємо, 2 листопада Міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку. Сьогодні Рада має розглянути його відставку.

    Раніше ЗМІ повідомили про нові схеми з податками Державної продовольчо-зернової корпорації в оточенні Любченка.

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    Теги: обшук СБУ міністр Олексій Любченко
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    СБУ проводить обшуки у міністра Любченка