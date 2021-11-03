СБУ проводить обшуки у міністра Любченка
Також обшуки проходять у голови Податкової Євгена Олейнікова
Служба безпеки України проводить обшуки у першого віцепрем'єр-міністра України Олексія Любченка та в.о. голови Податкової Євгена Олейнікова. Про це повідомляється на сторінці «ЄвроМайдан» у Facebook.
Нагадаємо, 2 листопада Міністр економіки України Олексій Любченко написав заяву на відставку. Сьогодні Рада має розглянути його прохання.
Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.
Нагадаємо, 2 листопада Міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку. Сьогодні Рада має розглянути його відставку.
Раніше ЗМІ повідомили про нові схеми з податками Державної продовольчо-зернової корпорації в оточенні Любченка.