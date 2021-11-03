СБУ підозрює дружину Семенченка у крадіжці коштів з фонду батальйону «Донбас»

Слідством встановлено, що жінка здійснювала розрахункові операції та знімала готівку з рахунків фонду

Служба безпеки України оголосила підозру в розкраданні коштів з рахунків «Благодійного фонду батальйону «Донбас. Ідеться про дружину екснардепа та колишнього очільника батальйону Семена Семенченка.

«Досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку. Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону. Наразі слідством задокументовано факт привласнення та розтрату вказаною громадянкою понад 150 тис. грн», – заявили в СБУ.

Наразі жінці оголошено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

фото: ssu.gov.ua

Правооохоронці не називають ім'я підозрюваної, але йдеться про дружину Семенченка Наталю Музику, про що вона повідомила у Facebook.

За інформацією ЗМІ, факт розтрати нібито стався у 2015 році.

Зазначимо, у жовтні апеляційний суд залишив Семенченка під вартою.

Варто вказати, що 8 вересня суд залишив під арештом Семенченка на два місяці.

20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування. У липні суд повернув Семенченка в СІЗО після звільнення.

Нагадаємо, Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

Як відомо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка й агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства та прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється у створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку також оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.