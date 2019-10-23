Скандал зі «слугами народу»: що варто робити з депутатами-хабарниками

«Коли одних в СІЗО, а інших на поліграф - воно якось не тойвово»

Я би спершу депутатів-хабарників заарештував.

Або, щонайменше, забрав у них паспорти і відпустив на поруки.

Одразу опублікував їх «переписки» з усіма.

І далі би передав справу в суд.

Якщо не винні, то через пару років доведуть невинуватість. Кого хвилює їх кар’єра і репутація, вони ж «ніхто».

Як про себе кажу.

Бо, коли одних в СІЗО, а інших на поліграф - воно якось не тойвово.

А то, «рука на пульсі», «всьо віжу з Японії», «рукопожопіє крєпкоє».

Таке враження, що в Японії інтронували нашого президента, а не їх імператора.

«І в воздух чєпчікі бросалі!».

А, взагалі, Владзімір Алєксандравіч, я би на Вашому місці тих радників, які Вам розповідають, що Президент - це просто одна кнопочка «Галочка - кохве і сігарєту», негайно би звільнив. Бо проблеми накопичуються, ідіоти їх не вирішать, а лише збільшать кількість в геометричній прогресії.

П.С. Зустріч з Штайнмаєром в Японії - епічна ідея. Радника, що Вам цей геніальний хід порадив - теж звільніть.

А чого Ви взагалі туди поїхали? Зачєм?

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