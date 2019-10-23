Скандал зі «слугами народу»: що варто робити з депутатами-хабарниками
«Коли одних в СІЗО, а інших на поліграф - воно якось не тойвово»
Я би спершу депутатів-хабарників заарештував.
Або, щонайменше, забрав у них паспорти і відпустив на поруки.
Одразу опублікував їх «переписки» з усіма.
І далі би передав справу в суд.
Якщо не винні, то через пару років доведуть невинуватість. Кого хвилює їх кар’єра і репутація, вони ж «ніхто».
Як про себе кажу.
Бо, коли одних в СІЗО, а інших на поліграф - воно якось не тойвово.
А то, «рука на пульсі», «всьо віжу з Японії», «рукопожопіє крєпкоє».
Таке враження, що в Японії інтронували нашого президента, а не їх імператора.
«І в воздух чєпчікі бросалі!».
А, взагалі, Владзімір Алєксандравіч, я би на Вашому місці тих радників, які Вам розповідають, що Президент - це просто одна кнопочка «Галочка - кохве і сігарєту», негайно би звільнив. Бо проблеми накопичуються, ідіоти їх не вирішать, а лише збільшать кількість в геометричній прогресії.
П.С. Зустріч з Штайнмаєром в Японії - епічна ідея. Радника, що Вам цей геніальний хід порадив - теж звільніть.
А чого Ви взагалі туди поїхали? Зачєм?
Winter is coming...
Джерело: блог Володимира Омеляна