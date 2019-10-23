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    Думки вголос

    Скандал зі «слугами народу»: що варто робити з депутатами-хабарниками

    • Володимир Омелян

      Міністр інфраструктури

    • Розсилка
    Скандал зі «слугами народу»: що варто робити з депутатами-хабарниками

    «Коли одних в СІЗО, а інших на поліграф - воно якось не тойвово»

    Я би спершу депутатів-хабарників заарештував.
    Або, щонайменше, забрав у них паспорти і відпустив на поруки.
    Одразу опублікував їх «переписки» з усіма.
    І далі би передав справу в суд.

    Якщо не винні, то через пару років доведуть невинуватість. Кого хвилює їх кар’єра і репутація, вони ж «ніхто».

    Як про себе кажу.

    Бо, коли одних в СІЗО, а інших на поліграф - воно якось не тойвово.

    А то, «рука на пульсі», «всьо віжу з Японії», «рукопожопіє крєпкоє».
    Таке враження, що в Японії інтронували нашого президента, а не їх імператора.
    «І в воздух чєпчікі бросалі!».

    А, взагалі, Владзімір Алєксандравіч, я би на Вашому місці тих радників, які Вам розповідають, що Президент - це просто одна кнопочка «Галочка - кохве і сігарєту», негайно би звільнив. Бо проблеми накопичуються, ідіоти їх не вирішать, а лише збільшать кількість в геометричній прогресії.

    П.С. Зустріч з Штайнмаєром в Японії - епічна ідея. Радника, що Вам цей геніальний хід порадив - теж звільніть.

    А чого Ви взагалі туди поїхали? Зачєм?

    Winter is coming...

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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