Справу Штепи суд розгляне через місяць



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Штепу обвинувачують у сепаратизмі

Сама Штепа на судове засідання 23 жовтня не з'явилася, оскільки знаходиться на похоронах

Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду Харкова призначила справу колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи до розгляду, оскільки обвинувальний акт відповідає всім необхідним вимогам.

Сама Штепа на судове засідання 23 жовтня не з'явилася, оскільки знаходиться на похоронах. Також були відсутні два її адвоката, повідомляє АТН.

Наступне засідання призначили на 21 листопада.

Нагадаємо, напередодні, 22 жовтня, з приводу призначення справи до судового розгляду або повернення обвинувального акту колегія суддів у справі пішла в дорадчу кімнату до 11:30.

Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок, 22 жовтня, після понад 16-місячної перерви зміг продовжити підготовче засідання у справі Штепи, яку обвинувачують у сепаратизмі.

Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.