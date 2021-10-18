За реформу хотіли посадити у в’язницю на 6 років
Якби суд засудив Омеляна, то кожен наступний, хто захоче знизити податки чи тарифи, підняти пенсії або зарплати, – автоматично йде у в’язницю за «збитки» державі
У червні 2020 представники Офісу президента України запропонували мені високу посаду з дуже високим для мене щомісячним фінансовим забезпеченням. Єдина вимога – припинити критикувати Зеленського і Єрмака. В протилежному випадку – у мене «будуть проблеми».
Я відмовився, бо спільні з Лещенком у мене лише зріст і поганий зір.
Одразу за тиждень в мене відбувся «випадковий» обшук ДБР, а НАБУ вручило підозру за те, що «у мене виник злочинний намір знизити портові тарифи і збори на 20%, я закрився в кабінеті і підписав відповідний наказ».
Сказати, що ця кримінальна справа викликала шок у мене, державних чиновників і бізнесу – це нічого не сказати.
Вперше в новітній історії України за реформу, зниження податкового тиску на бізнес – людину, яка цим займалася, хочуть посадити у в’язницю на 6 років! Попри те, що все було зроблено правильно, ми пройшли сім кіл пекла через Кабміни, наради, узгодження, держава в підсумку отримала прибуток у понад $260 млн і ріст морської галузі на 20%!
Фактично, якби суд засудив мене за це, то кожен наступний, хто захоче знизити податки чи тарифи, підняти пенсії або зарплати, – автоматично йде у в’язницю за «збитки» державі!
Є ще один тонкий момент: українські морські порти в Чорному морі конкурують насамперед з румунськими та російськими. Високі портові збори – вантажопотік іде в сусідні держави, а не в Україну.
Зеленський з Єрмаком вирішили «структурувати» свій бізнес не лише в Росії, але й в Румунії? Однієї державної зради за вагнерівців здається замало?!
Дякую за сьогоднішнє рішення Вищому антикорупційному суду, який спростував всі звинувачення прокуратури, зайняв правову та державницьку позицію та визнав мене невинуватим!
Джерело: блог Володимира Омеляна