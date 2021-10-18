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    Антикорупційний суд виправдав ексміністра Омеляна

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    Володимир Омелян здобув перемогу у суді&nbsp; - Антикорупційний суд виправдав ексміністра Омеляна
    Володимир Омелян здобув перемогу у суді 
    фото: Volodymyr Omelyan

    Омеляна звинувачували в тому, що внаслідок його рішення про зменшення портових зборів на 20%, держбюджет недоотримав кошти

    Володимира Омеляна виправдали у справі про зниження портових зборів. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав колишнього міністра інфраструктури від обвинувачення у незаконних діях, які призвели до недоотримання держбюджетом понад 30 млн грн.

    Суд вирішив, що у діях екс-міністра відсутній склад кримінального правопорушення, повідомляється у трансляції ВАКС.

    У листопаді 2020 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт проти колишнього міністра інфраструктури щодо дій, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.

    Йшлося про ч. 2 ст. 211 ККУ (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

    За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

    У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети, – заявили у САП.

    У червні 2020 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру у справі про недоотримання в бюджет 30,5 млн грн через «незаконні дії» екс-посадовця.

    У серпні 2020 НАБУ завершило розслідування і відкрило матеріали слідства для ознайомлення. Сам Омелян, коментуючи раніше справу, заявив, що знизив на 20% портові збори для збільшення товарного вантажопотоку, завдяки чому морська галузь продемонструвала ріст.

    Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016−2019 роках.

    САП планує оскаржити виправдувальний вирок колишньому міністру інфраструктури.

    Теги: суд Володимир Омелян НАБУ Держбюджет САП розслідування Міністерство інфраструктури Антикорупційний суд порт Вищий антикорупційний суд
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    Антикорупційний суд виправдав ексміністра Омеляна