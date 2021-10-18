Ситуація з газом катастрофічна. Мер Івано-Франківська терміново звернувся до Зеленського

Наразі відпускна ціна природного газу для бюджетних установ і бізнесу Івано-Франківська сягнула позначки 30–45 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів

Марцінків: «Проведення опалювального сезону, зокрема забезпечення теплом дитячих садків, шкіл, лікарень, закладів культури та соціального захисту – під загрозою»

Влада Івано-Франківська продовжує бити на сполох щодо цін на природний газ і можливий зрив опалювального сезону. Про це написав мер міста Руслан Марцінків на сторінці у Facebook.

Через ситуацію, що склалася в області, місцеві чиновники звернулися до президента Володимира Зеленського, уряду та Верховної Ради.

«Разом із депутатським корпусом звернулися до державної влади щодо цін на природний газ. Наразі відпускна ціна природного газу для бюджетних установ і бізнесу сягнула позначки 30–45 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів та продовжує зростати! Відтак проведення опалювального сезону, зокрема забезпечення теплом дитячих садків, шкіл, лікарень, закладів культури та соціального захисту – під загрозою. Ба більше, очікуємо зростання цін на товари і послуги, особливо на продукти», – написав Марцінків.

Мер Івано-Франківська також зазначив, що постійно отримує скарги від мешканців, громадських організацій, керівників підприємств різних галузей через ціни на газ.

«Ми відчуваємо зростання соціальної напруги. Тож звернулися до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради!

Вимагаємо:

не допустити зростання ціни на газ для бізнесу, оскільки це призведе до здорожчання усіх видів товарів та послуг, зупинки діяльності малого та середнього бізнесу, зменшить надходження до місцевих бюджетів і в підсумку відіб’ється на фінансовому становищі мешканців громади, особливо на соціально вразливих верствах населення;

посилити заходи соціального захисту населення в умовах стрімкого зростання цін через здорожчання енергоносіїв;

вжити заходів щодо недопущення підвищення тарифів за розподіл (доставку) природного газу для населення та бюджетних установ;

вжити заходів щодо нарахування оплати за розподіл (доставку) природного газу виключно по факту спожитого обсягу газу за конкретний період нарахування (місяць), тобто включити в ціну газу;

негайно вирішити проблему з розірвання попередніх договорів на постачання газу та укладання прямих договорів з ТОВ «Газопостачальна компанія» «Нафтогазтрейдинг» для закладів освіти та охорони здоров’я».

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Зазначимо, що наразі опалювальний сезон опинився на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови.

До слова, у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.