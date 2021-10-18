Суд зняв висотні обмеження для чергового комплексу в центрі Києва

Під виглядом багатофункціональних комплексів у Києві часто будуються житлові

На місці нежитлової будівлі на Печерську може вирости висотка

Окружний адміністративний суд визнав протиправними і скасував низку абзаців містобудівних умов та обмежень, які встановлюють планувальні обмеження і зобов’язання для ТОВ «Сервіс-Центр» при реконструкції нежитлового будинку центральної бази під багатофункціональний комплекс за адресою: Військовий проїзд, 1/8 (літ. А) у Печерському районі столиці. Про це свідчить рішення від 4 жовтня. Про це пише видання «Наші гроші».

Суд скасував пункти:

про встановлення граничної висоти об’єкту – не вище 27 метрів відповідно до Генплану м. Києва;

про те, що об’єкт проєктування знаходиться в межах центральної планувальної зони, історичного ареалу, і що проєктну документацію слід розробляти з урахуванням постанови Кабміну від 13.03.2002 №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

про те, що об’єкт проєктування знаходиться в зоні регулювання забудови третьої категорії; у разі необхідності отримати дозвіл на виконання будівельних робіт згідно законодавства; погодити в органах охорони культурної спадщини проект архітектурних перетворень;

про те, що проєктну документацію розробляти та затверджувати відповідно до вимог закону «Про охорону культурної спадщини», розпорядження КМДА №979 від 17.05.2002 «Про внесення змін та доповнень до рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 №920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури в м. Києві».

Приймаючи рішення, суд, зокрема, послався на те, що у Києві не затверджений план зонування території міста (відповідно до ч. 8 ст. 18 закону «Про регулювання містобудівної діяльності»), відтак відсутні підстави вважати, що об’єкт знаходиться в центральній планувальній зоні, і відповідно – нема підстав для обмеження по висоті на рівні не вище 27 м.

Також суд зазначив, що на момент видачі МУО не були належним чином затверджені межі історичного ареалу Києва, тому відсутні підстави вважати, що об’єкт знаходиться в межах історичного ареалу.

Суд встановив, що у жовтні 2019 року Київрада поновила ТОВ «Сервіс-Центр» договір оренди ділянки площею 0,32 га у проїзді Військовому, 1/8 (літ. А) для експлуатації та обслуговування центральної продовольчої бази/промисловості, комерційного використання і громадського призначення.

Відповідно до даних Містобудівного кадастру Києва, за функціональним призначенням це комунально-складська територія.

Разом з тим, у МУО вказано, що це територія громадських будівель і споруд.

У 2018 році Київрада затвердила Детальний план території, куди входить ділянка у проїзді Військовому, 1/8 (літ. А). У ньому вказано, що будівля за вказаною адресою, яка з 2004 року належить «Сервіс-Центру», підлягає реконструкції під об’єкт побутового обслуговування.

Разом з тим, у січні 2021 року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав фірмі містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будинку під багатофункціональний комплекс. Відзначимо, що під виглядом багатофункціональних комплексів у Києві часто будуються житлові, а квартири продають як апартаменти.

Власниками ТОВ «Сервіс-Центр» є Ігор Кулєшов і Віктор Маковенко. Керівник підприємства – Ірина Амелькіна.