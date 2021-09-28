Зеленський повторює помилку Януковича

Зеленський цього опалювального сезону тримається за цифру у 7,99 грн/куб газу

Зеленський цього опалювального сезону тримається за цифру у 7,99 грн/куб газу

Обидвоє так і не зрозуміли, що людям насправді важливо, що у них залишається в кишені після сплати усіх податків і тарифів

Магія цифр

Янукович відчайдушно тримався за 8 грн/долар, бо вважав, що це важливо заради любові електорату.

Зеленський цього опалювального сезону тримається за цифру у 7,99 грн/куб газу, бо вважає, що це важливо та сподівається, що ніхто не згадає, що ще минулоріч це було удвічі дешевше.

Обидвоє так і не зрозуміли, що людям насправді важливо, що у них залишається в кишені після сплати усіх податків і тарифів. На себе!

А далі ти купуєш їжу, авто чи квартиру в кредит, долари для поїздки за кордон. Якщо на це вистачає.

І те 8, і нинішнє 7,99 забудуться, а от багатомільярдні доларові борги держави через таку непродуману політику будуть цілком реальними. І ніхто їх пробачати не буде, їх слід буде повертати з кишені кожного платника податків.

Піклуючись про власний рейтинг і спалюючи заради нього кошти платників податків, щоб втримати дешеві долари чи «невисокі» тарифи, Янукович і Зеленський не готові були боротися так само затято з власною корупцією.

Чим лише поглиблювали кризу…

П.С. Якщо що, то вартість газу в ЄС вже понад 1000 дол. Вартість нафти понад 80 дол/барель, трирічний рекорд.

Сподіваюся, в Трускавці знайдуть вихід (жарт, не сподіваюся)

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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