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    Думки вголос

    Зеленський повторює помилку Януковича

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Зеленський цього опалювального сезону тримається за цифру у 7,99 грн/куб газу - Зеленський повторює помилку Януковича
    Зеленський цього опалювального сезону тримається за цифру у 7,99 грн/куб газу

    Обидвоє так і не зрозуміли, що людям насправді важливо, що у них залишається в кишені після сплати усіх податків і тарифів

    Магія цифр

    Янукович відчайдушно тримався за 8 грн/долар, бо вважав, що це важливо заради любові електорату.

    Зеленський цього опалювального сезону тримається за цифру у 7,99 грн/куб газу, бо вважає, що це важливо та сподівається, що ніхто не згадає, що ще минулоріч це було удвічі дешевше.

    Обидвоє так і не зрозуміли, що людям насправді важливо, що у них залишається в кишені після сплати усіх податків і тарифів. На себе!

    А далі ти купуєш їжу, авто чи квартиру в кредит, долари для поїздки за кордон. Якщо на це вистачає.

    І те 8, і нинішнє 7,99 забудуться, а от багатомільярдні доларові борги держави через таку непродуману політику будуть цілком реальними. І ніхто їх пробачати не буде, їх слід буде повертати з кишені кожного платника податків.

    Піклуючись про власний рейтинг і спалюючи заради нього кошти платників податків, щоб втримати дешеві долари чи «невисокі» тарифи, Янукович і Зеленський не готові були боротися так само затято з власною корупцією.

    Чим лише поглиблювали кризу…

    П.С. Якщо що, то вартість газу в ЄС вже понад 1000 дол. Вартість нафти понад 80 дол/барель, трирічний рекорд.

    Сподіваюся, в Трускавці знайдуть вихід (жарт, не сподіваюся)

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: тарифи рейтинг ціни українці Володимир Зеленський
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    Зеленський повторює помилку Януковича