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    Економіка та фінанси

    Гречка знову злетить у ціні: скільки коштуватиме найулюбленіша крупа українців

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    50% відсотків гречки, яку ми споживаємо &ndash; російського виробництва - Гречка знову злетить у ціні: скільки коштуватиме найулюбленіша крупа українців
    50% відсотків гречки, яку ми споживаємо – російського виробництва
    фото з відкритих джерел

    Економісти переконані, що якщо аграрії піднімуть ціну на гречку, люди перейдуть на дешевші види круп

    В Україні може зрости ціна на всіма улюблену крупу – гречку, яку зараз вже називають «золотою» через її вартість. За останні два роки ціна на цей продукт підскочила від 10 до 50 гривень, ідеться у сюжеті ТСН.

    Фахівці в галузі економіки озвучують невтішні прогнози – гречка до кінця року додасть третину ціни, тобто від 20 до 30%.

    Таке зростання прогнозує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

    «50% відсотків гречки, яку ми споживаємо, – російського виробництва. Останні два роки, коли вона зменшила виробництво на нашому ринку, відчувається значний дефіцит. Звідси й зростання цін», – пояснив Громовий.

    Економіст Олег Пендзин солідарний з колегою і теж вважає, що крупа підніметься в ціні. Але є і хороші новини – дефіциту гречки цього року не буде. Але ціна 50 гривень за кілограм – доступна не кожному.

    «Сьогодні гречка подорожчала менше, ніж споживчий кошик. Крупа гречана з початку року подорожчала на 16%. Вважайте, максимум вона буде коштувати не більше 50 гривень за кілограм», – розповів фахівець.

    Економісти сходяться в одній думці, що якщо аграрії піднімуть ціну на гречку, люди перейдуть на інші види круп – більш демократичні.

    Як у квітні повідомлялося, експерти прогнозують, що до кінця року ціна греки може сягнути 80 грн.

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    Теги: продукти алкоголь ціни гречка
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    Гречка знову злетить у ціні: скільки коштуватиме найулюбленіша крупа українців