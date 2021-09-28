Гречка знову злетить у ціні: скільки коштуватиме найулюбленіша крупа українців

Економісти переконані, що якщо аграрії піднімуть ціну на гречку, люди перейдуть на дешевші види круп

В Україні може зрости ціна на всіма улюблену крупу – гречку, яку зараз вже називають «золотою» через її вартість. За останні два роки ціна на цей продукт підскочила від 10 до 50 гривень, ідеться у сюжеті ТСН.

Фахівці в галузі економіки озвучують невтішні прогнози – гречка до кінця року додасть третину ціни, тобто від 20 до 30%.

Таке зростання прогнозує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

«50% відсотків гречки, яку ми споживаємо, – російського виробництва. Останні два роки, коли вона зменшила виробництво на нашому ринку, відчувається значний дефіцит. Звідси й зростання цін», – пояснив Громовий.

Економіст Олег Пендзин солідарний з колегою і теж вважає, що крупа підніметься в ціні. Але є і хороші новини – дефіциту гречки цього року не буде. Але ціна 50 гривень за кілограм – доступна не кожному.

«Сьогодні гречка подорожчала менше, ніж споживчий кошик. Крупа гречана з початку року подорожчала на 16%. Вважайте, максимум вона буде коштувати не більше 50 гривень за кілограм», – розповів фахівець.

Економісти сходяться в одній думці, що якщо аграрії піднімуть ціну на гречку, люди перейдуть на інші види круп – більш демократичні.

Як у квітні повідомлялося, експерти прогнозують, що до кінця року ціна греки може сягнути 80 грн.