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    Думки вголос

    Чому Путін подарував президенту Аргентини крадені документи?

    • Антон Орехъ

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    Володимир Путін і Крістіна Кіршнер під час зустрічі в Буенос-Айресі - Чому Путін подарував президенту Аргентини крадені документи?
    Володимир Путін і Крістіна Кіршнер під час зустрічі в Буенос-Айресі

    Оточення Путіна скуповує крадене по всьому світу?

    Мовою оригіналу

    Кремль не комментирует – а вообще хотелось бы? Потому что история некрасивая. А главное, что фактура сомнений не вызывает. В таких случаях объяснения как раз очень уместны и крайне необходимы. В противном случае остается слишком много неловких вопросов.

    Путин подарил президенту Аргентины ворованные документы. Документы приобрели в Нью-Йорке. У кого и при каких обстоятельствах? Если это аукцион, то что же это за аукцион, на котором свободно продают ворованные вещи?

    Конечно, Путин покупал эти письма не сам и он вообще не обязан знать, что и откуда украли. Подарки подбирают специальные люди, и их задача хорошо сделать свою работу, чтобы не подставлять ни президента, ни страну. Кто эти люди и как такое вышло? Об этих письмах мы ничего бы не узнали, если бы Кристина Киршнер не попала под следствие и у нее не прошли бы обыски. То есть дело раскрылось абсолютно случайно. Есть ли гарантия, что наш президент не делал других подобных подарков прежде и не сделает впредь? И что его приближенные не занимаются просто скупкой ворованного по миру? Есть ли гарантия, что краденные вещи покупали исключительно для таких вот подарков, и что краденые вещи не осели в России у сотрудников президента или его друзей?

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    Подарок, кстати, получился хоть и символический, но довольно дорогой. Хотелось бы знать размер бюджета на такие подношения. Все-таки деньги-то не лично Владимира Путина, а казенные. То есть наша трудовая копеечка тоже пошла на закупку писем Хосе де Сан-Мартина. Еще один вопрос: подарок был государственный или частный? Если дарили эти письма лично президенту Аргентины, то это похоже еще и на взятку.

    Видите, как много вопросов. А Кремль ничего не комментирует. А кроме вопросов возникают еще и нехорошие ассоциации. Например, еще в 2005 году Владимир Владимирович положил в карман перстень миллиардера Роберта Крафта, владельца команды, выигравшей титул по американскому футболу. То ли всё вышло случайно, то ли это был подарок – но известно, что Крафт просил Дональда Трампа после избрания президентом при встрече с Путиным попытаться вернуть перстень обратно. Или другая история – со складом наркотиков в российском посольстве именно в Аргентине. Истории все разные, никак вроде бы между собой не связанные, но осадок остается какой-то странный.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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