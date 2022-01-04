У Росії не знають, що робити з трупами катів та вбивць на головній площі країни

Некрополь на Червоній площі давно вже став елементом антуражу

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Господи! Что мы обсуждаем! Куда девать трупы с главной площади страны! Вот это тема для выходных и праздничных дней, вот это я понимаю! Но причина ясна. Оторвав лица от салатов и выпустив через разные отверстия игристые газики, граждане пошли на Красную площадь. Там сейчас, кажется, вся страна. Каток, карусели, пироги и пышки. И тут взгляд падает на вереницу могил и зиккурат по центру. Хорошо это или плохо – но миллионы детей уже не знают, кто такой Ленин, а кто все те люди, которых складировали за его Мавзолеем – и подавно. Большинство взрослых к этим мощам равнодушны. И только коммунисты держаться за свои ритуалы и раздувают капюшон значимости из поклонения данным останкам. В принципе, диссонанса особого не чувствуется. Некрополь на Красной площади давно уже стал элементом антуража. еще в те советские времена, по которым тут льют слезы из шлангов.

Мавзолей, то есть, по факту могилу, превратили в трибуну с улыбающимися стариками на ней, принимающими букеты от задорных пионеров. В более позднее время это сооружение вообще закрывали боевитыми картинками, рассаживая на трибунах сбоку почетных гостей, как в театре или на шоу. И сегодня нет запроса на этот вопрос. Хотите – давайте оставим кладбище у Кремля, хотите – уберем. Впрочем, всякие перемены вызывают беспокойство и удобнее просто ничего не трогать. если же говорить серьезно и философски, то, конечно, странно одновременно устраивать погост и каток с каруселями.

Странно, что в самом-самом сердце Родины с почетом лежат люди, некоторые из которых просто палачи и убийцы, а другие были первыми людьми в системе, которая сломала жизнь страны на многие поколения и плоды деятельности этих деятелей мы до сих пор не можем разгрести. А с другой стороны – в этом сочетании и заключается особость нашего исторического пути. Где свадьба и поминки почти не отличаются друг от друга, плавно друг в друга переходя. Где смеются сквозь слезы и рассказывают анекдоты в крематориях. Я не раз говорил, что тело Ленина можно оставить в Мавзолее ради продолжения важнейшего научного опыта, который в иных условиях уже не повторить. Ленин начал величайший эксперимент над страной, а теперь страна 98 лет не дает ему упокоиться тихо и с миром, проводя эксперимент над Ильичем. Ленин невыносим во всех смыслах. Даже Путин его не любит и все равно не трогает. Ленин перележит в своем саркофаге всех нас. Так что катайтесь на лошадках по кругу, пока есть возможность, и на коньках, пока лед не растаял.

Джерело: Эхо Москвы

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