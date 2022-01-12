Що буде з Росією, якщо Захід дійсно запровадить нові санкції

Навіть у російському лімузині Путіна єдина російська деталь – це його водій

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Я полностью согласен с Дмитрием Песковым. Посудомойки – это не святое. Имею в виду посудомоечные машины. А вот люди-посудомойки – совсем другое дело. Люди – наш приоритет. Если кухарки могут управлять государством, то и посудомойки справятся не хуже. А посудомоечной машины у меня дома нет. Я по старинке считаю, что руками как-то надежнее. Наверное, и Песков тоже сам моет тарелки и чашки… Если Штаты введут против нас санкции, я не обрадуюсь, да и кто обрадуется.

Черт бы с ними, с посудомойками, но на улице 22-ой год 21-го века и глупо уже стирать руками вместо машины, разговаривать по домашнему дисковому телефону вместо смартфона, слать телеграммы вместо переписки в Телеграме. Хотя мы и носки в тазу прополоскаем, и деревянные счеты заново освоим, и вновь испытаем радость от живого общения вместо виртуального. Другой вопрос – зачем? Санкции против России введут только после того, как Россия начнет войну с Украиной. И получается, что мы вернемся во времена наших родителей и бабушек только ради того, чтобы с Украиной повоевать? Я как-то смысла во всем этом не улавливаю. Но есть и другой досадный момент. Прозвище нашей страны в момент ее распада звучало обидно – Верхняя Вольта с ракетами. Смысл был простой. Верхняя Вольта – нынешняя Буркина-Фасо – беднейшая страна Африки. Такой же нищей была и наша страна в то время, только имела арсенал ядерных зарядов, способный уничтожить Землю десять раз с запасом. Что будет с нами, если санкции действительно введут в том могучем объеме, в каком грозятся? А будет просто. Выяснится, что великая держава, которая двадцать лет живет под мудрейшим руководством одного замечательного человека, держава, которую все уважают, а многие боятся, которая ставит ультиматумы НАТО, великодушно разрешая Альянсу «собрать монатки» и отчалить в прошлый век – вот у этой сверхдержавы ни черта своего нет. Ни телефонов, ни компьютеров, ни посудомоечных машин.

Даже то, что собирается на российских заводах под российскими марками, напичкано импортными чипами и прочими приспособлениями. Даже любимые автомобили «Лада», по сути, не наши. Даже в российском лимузине Путина единственная российская деталь – это его водитель. Наверное, в наших танках и истребителях отечественные технологии остались. Но это просто повторяет ситуацию перед развалом Союза, когда вся страна работала на оборону, а народ годами стоял в очередях за телевизорами, холодильниками и «Жигулями». Впрочем, тогда, хоть дурацкого качества, но свое еще было. А сегодня почти не осталось. Вот этот внезапный контраст между показным величием и реальным убожеством может стать самым сильным последствием санкций. Так что лучше бы до войны и до санкций не дошло. Поживем еще какое-то время в мире иллюзий.

Джерело: Эхо Москвы

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