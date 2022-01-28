Інтерес Росії не в тому, щоб криза щодо Донбасу вирішилася, а в тому – щоб вона була

У Росії немає жодної зовнішньої політики – є лише внутрішня

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Реальные, четкие пацаны не согласны на простые перебазарки. Четким, реальным пацанам нужна конкретная малява. Ты, Байден, на бумажке напиши! Ваши чудики уже обещали на словах, что НАТО не будет раздуваться, а потом ушли в отказ, типа, мало ли что мы сказали – бумажки-то не было! В общем, когда наши ребята брали Запад на слабо, они думали, что Запад заочкует, как всегда. И поначалу Запад именно так себя и вел. На полном серьезе вступил в бестолковый разговор, для которого не было ни причин, ни поводов. Но потом америкосы и их подшефные из Европы маленько приободрились. И силы подтянули – и бумажку написали. И обставили дело не так, что они прогнулись под дворового хулигана, а выкатили встречного.

Россия требует, чтобы НАТО прекратило маневры у наших границ. А мы, русские, на своей территории будем делать все, что хотим, потому что она наша! НАТО отвечает: на своей территории мы будем делать всё, что хотим. Россия говорит: собирайте манатки и убирайтесь на границы 1997 года. НАТО отвечает, что после 1997 года пришло туда, куда его позвали, а вот вы, русские, собирайте манатки и убирайтесь из Украины, Грузии и Молдавии, куда вас не звал никто. Вот и поговорили. Ясно, что НАТО готово обсуждать только то, что обсуждать можно, а по медицинским вопросам нам надо обращаться к доктору. Но наша-то цель в другом.

В России нет никакой внешней политики – есть только внутренняя. Поэтому смысл всей этот переписки и перепалки в том, чтобы все это было круглосуточно в эфире. Каким бы ни был ответ натовцев, обывателям всё равно будут лить дерьмо в уши про врага, который у ворот. А если вдруг НАТО пойдет на какие-то компромиссы, то мы заорем, что одержана великая победа и враг, наложив в штаны большую кучу, отступает по всем фронтам. Наш интерес не в том, чтобы кризис разрешился, а в том, чтобы он был. Это как с Донбассом. Интерес Кремля не в урегулировании, а постоянном напряжении. Нет напряжения – нет рычагов. Нет рычагов – и мы сразу никому не интересны. Поэтому продолжаем следить за увлекательной, но бестолковой возней. Циники запасаются попкорном, паникеры – долларами. Прагматики – запасаются здоровьем. Чтобы дожить в России до здравого смысла – здоровья требуется много.

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Джерело: Эхо Москвы

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