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    Думки вголос

    Чим закінчиться боротьба російської влади з розслідуваннями Навального

    • Антон Орехъ

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    Фільм про &laquo;аквадискотеку&raquo; переглянули понад 120 мільйонів людей - Чим закінчиться боротьба російської влади з розслідуваннями Навального
    Фільм про «аквадискотеку» переглянули понад 120 мільйонів людей

    Закінчиться це як під час Перебудови, коли греблю одного разу просто прорвало

    Мовою оригіналу

    Роскомнадзор – главный популяризатор творчества Барбары Стрейзанд. Из всех замечательных ролей которой лучшей почему-то оказалась та, которую она играла в суде, пытаясь запретить публиковать фотографию ее дома на побережье солнечной Калифорнии. До суда это фото случайно видели 4 человека, после суда – сотни тысяч. А про Барбару Стрейзанд теперь наверняка помнят только, что у неё был какой-то «эффект».

    С запретом на публикацию расследований Навального немного иначе, конечно. Фильм про «аквадискотеку» посмотрели более 120 миллионов человек, про «домик уточки» увидели более 40 миллионов человек. И десятки миллионов видели все другие запрещенные видео. А теперь, когда ажиотаж естественным образом стих, Роскомнадзор поддал газку. Все запретное манит. А запретным стал даже плод Пескова, который называл эти расследования бредом.

    Комично, что в 21 веке кто-то всерьез думает, что что-то можно заблокировать наглухо. Хотя бы по той элементарной причине, что расследование про отравление Навального, например, вышло не только на его аккаунтах, но и на платформах мощных заграничных СМИ – там всё это есть и никуда не денется.

    А если попытаться быть серьезными, то, конечно, этот запрет является цензурой. Цензурой вдвойне, потому что принят даже без формального судебного решения. И, главное, что в этих расследованиях могли быть неточности или ошибки, но, по сути, это были правдивые истории. Дворцы, яхты, виллы, безумная роскошь – все это никуда не делось.

    Но власти предпочитают запретить не тех людей, которые утонули в коррупции и воровстве, а тех, кто это расследует, и помешать тем, кто про это рассказывает. Все это может на какое-то время притормозить перемены и законсервировать весь теперешний маразм. Но закончится это как в Перестройку, когда в один момент плотину просто прорвало.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗМІ Олексій Навальний
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    Чим закінчиться боротьба російської влади з розслідуваннями Навального