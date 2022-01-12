Єдина реальна сила Росії – це ядерна зброя

Росія хоче добитися нерозширення НАТО, а НАТО хоче добитися нерозширення ОДКБ

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Со стороны ситуация абсолютно бредовая. Мы всерьез говорим о войне, но понять на таком же полном серьезе, с чего вдруг война должна начаться – невозможно. Вокруг Украины глобально в эти месяцы ничего не изменилось. В остальных частях глобуса – тем более. НАТО на нас, по большом счету, наплевать, у НАТО своих дел полно. Россия в их головах занимала до недавнего времени один процент места. А в наших головах НАТО занимает, полбашки. Всё понятно.

Когда на внутренней арене дела идут всё хуже, у нас по традиции начинают нагнетать международную повестку, чтобы отвлечь и напрячь население. Ну, и не будем забывать о том, что наше руководство давно махнуло рукой на всех этих людишек с российскими паспортами и озабочено исключительно историческими процессами.

Путина интересуют не цены на морковку и на ЖКХ, а место, которое он займет рядом с Петром Великим и Сталиным. Переговоры России и НАТО – это попытка России взять натовцев на слабо. Ультиматумы, «манатки» – это стремление придать себе значимости и создать у противника ощущение, что перед ним страшная сила. На самом деле, единственная реальная сила России – это ядерное оружие.

Готова Россия его применить? Если готова, то переговоры действительно имеют смысл. Потому что иначе на Земле просто никого не останется. А если не готова, то переговоры не имеют смысла, потому что, кроме ядерного оружия у нас, к сожалении, никаких козырей нет.

Военный потенциал за вычетом атомной бомбы – несопоставим. Экономический потенциал – тем более. Если НАТО проигнорирует требования о запрете на расширение Альянса и что-то в этом роде, то реально отомстить мы не сумеем – нечем! Хотя можно, конечно, устроить всем назло войну с Украиной. Но от этой войны нам же будет хуже, потому что НАТО станет поддерживать Украину и украинскими руками вести войну с Россией до нашего полного истощения.

Единственное, чего реально можно добиться – это показать Западу, что кроме России за порядком на бывшем советском пространстве следить некому. Разводить армян и азербайджанцев, усмирять казахов, приглядывать за таджиками, узбеками и киргизами.

И кровавые события в Казахстане пришлись в этом смысле очень кстати. Постояла российская армия там с недельку, зато показала, что одним своим присутствием может утихомирить бунтовщиков. Разбираться с непонятными азиатскими окраинами СССР НАТО и в самом деле неинтересно и непонятно, и если бы русские взяли это на себя, а заодно прикрыли от Афганистана – было бы славно. Но европейская часть, с Украиной, Грузией, Молдавией – тут уж, ребята, мы без вас, русских, справимся.

Таким образом, Россия хочет добиться нерасширения НАТО, а НАТО хочет добиться нерасширения ОДКБ. Только нам это все кровь из носа нужно и поскорее, а натовцам спешить особо некуда. Для них сейчас главный противник омикрон.

Джерело: Эхо Москвы

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