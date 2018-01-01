  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антон Орехъ
    Думки вголос

    Катастрофа МН17: судити потрібно не лише Гіркіна

    Хтось виділив екіпаж. Хтось благословив цю операцію - і не тільки цю. І нарешті, хтось прийняв принципове рішення почати війну
    Мовою оригіналу Суд в Америке над Гиркиным – это ерунда. И приговор этого суда – ерунда. Неловко давать советы людям, потерявшим родных. Тем более что я гражданин страны, которая и сбила тот самолет. Но все-таки: Гиркин здесь почти не при чем. Он мог бы сидеть на скамье подсудимых,
    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка
    <span>Терорист Ігор Гіркін</span>
    Терорист Ігор Гіркін

    Хтось виділив екіпаж. Хтось благословив цю операцію - і не тільки цю. І нарешті, хтось прийняв принципове рішення почати війну

    Мовою оригіналу

    Суд в Америке над Гиркиным – это ерунда. И приговор этого суда – ерунда. Неловко давать советы людям, потерявшим родных. Тем более что я гражданин страны, которая и сбила тот самолет. Но все-таки: Гиркин здесь почти не при чем. Он мог бы сидеть на скамье подсудимых, но эта скамье была бы задней партой. А в первых рядах сидели бы совсем другие люди. Я, к слову, вовсе не уверен, что у Гиркина есть в наличие те деньги, которые постановил взыскать суд. Горе трудно компенсировать долларами, но потерпевшие даже долларов не получат. Впрочем, если бы Гиркин был бы так богат – все равно ничего бы не заплатил. Американский суд не столько вынес приговор, сколько принял декларацию. Игорь Стрелков действительно формально командовал отрядами мятежников и наемников. И он оставил в первые минуты после сбития «боинга» тот памятный твит про «птичкопад», хотя теперь строит из себя дурака и говорит, что ничего такого не писал.

    Но его основная функция как раз и состояла в том, чтобы вести твиттер, ходить в камуфляже перед камерами и шевелить усами. Кто-то непосредственно наводил и запускал ракету. Хотя эти люди тоже не более чем пешки. Но кто-то принимал решение привезти на территорию другого государства зенитный комплекс. Кто-то выделил экипаж. Кто-то благословил эту операцию – и не только эту. И наконец, кто-то принимал принципиальное решение начать войну.

    Читайте також

    Вот этих всех людей по цепочке надо отловить, посадить в рядок и признать виновными в том, что российская ракета сбила малазийский самолет над территорией Донбасса.Тогда уже и компенсации можно будет требовать, тем более что у тех обвиняемых деньги точно есть! Такой процесс не просто имеет смысл. Без этого процесса бессмысленно говорить о завершении войны. А судить одного Гиркина – пустое дело. Ну, разве что родственникам станет хоть немного легче на душе.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія бойовики на Донбасі авіакатастрофа путінський режим МН-17
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Гнап
    Дмитро Гнап

    Журналіст

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ