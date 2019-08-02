Пожежі в Сибіру: як скоро російська влада звинуватить шпигунів та диверсантів?

Пожежі в Красноярському краї Росії, фото з борту пожежного літака, 30 липня 2019 року

Держава не може помилятися. Отже, у всьому винні вороги

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К этому должны были рано или поздно придти. Как же без вредителей? Кто тут разжигает? Ну, кто-то же должен быть виноват. Не государство же виновато. Значит, надо искать врагов. Сибирь горела с весны. В колокола и набаты начали звонить еще тогда. Всем было наплевать. Ну, подумаешь, горит – ведь на Садовом кольце запаха нет. Потом начало гореть нестерпимо, а вдобавок еще и наводнение, которое ничем не лучше пожара. Било по одним и тем же регионам. Но регионы эти в другом часовом поясе от властей: да там каждый год горит, каждый год заливает – как-то же справлялись, справятся и теперь. Потом площадь пожаров стала равна площадям приличных европейских стран. И мы начали умиляться, какая у нас большая и красивая страна, что вот горит в ней где-то не пойми где целая Бельгия или Черногория, а нам насрать: земли много, тайги много, погорит – перестанет. Придумали целую историю про «контролируемые» территории, которые проще отдать пожару, чем заморачиваться с тушением. Проще пропасть, чем спасать.

Губернаторы, развалясь в кресле, размышляли о вреде пожаротушения. Звезды Голливуда переживали за наши леса, а нам всё до балды, кроме чудаков, которые глотки сорвали со своими призывами. А потом вдруг стало поздно. А потом вдруг оказалось, что огонь жрёт всё подряд, все в угаре, но что делать – никто не понимает. Бросим на это армию, бросим спасателей, бросим еще кого-нибудь, проведем молебен, настропалим шаманов. Государство и его структуры оказались не готовы ни организационно, ни технически к борьбе со стихией, назовем это так. Прибывали в благодушии, валяли ваньку и дурака, а когда буквально жареный петух клюнул в зад, надо было срочно найти объяснение, почему же так вышло. И было принято решение искать поджигателей.



Государство же не может быть не готовым. Государство же не может ошибаться. Значит, виновны враги и злая воля. Конечно, пожары бывают из-за раздолбайства. Бывают из-за хулиганства, бывают умышленные поджоги и первобытное земледелие, подразумевающее пал травы. Но такие версии не очень перспективны. Надо бы в геополитическом аспекте взглянуть на сибирский огонь. Следователи ищут поджигателей и это хорошо, потому что кому-то придется оторвать зады от стульев и поехать уже поглядеть, как там полыхает. Но я жду, что начнут, наконец, розыски диверсантов и шпионов, которых уже успешно ищут на московских площадях. На этих площадях сосредоточены нынче тысячи бездельников в касках, масках и броне. От них было бы куда больше пользы в тайге, где они вдоволь помахали бы крепкими руками, порубили бы дубинами валежник и могли воображать, что «гасят» иностранных агентов и натовских вояк.

Джерело: Эхо Москвы

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