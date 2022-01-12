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    Засідання Ради НАТО–Росія стартує у Брюсселі: про що говоритимуть

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    Альянс готовий вести переговори з Москвою - Засідання Ради НАТО–Росія стартує у Брюсселі: про що говоритимуть
    Альянс готовий вести переговори з Москвою
    фото: РИА «Новости»

    У Брюсселі обговорять загрозу нового вторгнення Росії та вимоги до НАТО

    У Брюсселі готуються до перших з 2019 року переговорів у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких стане питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною. Отже, головною темою переговорів буде можливе вторгнення РФ в Україну, повідомляє Reuters.

    Засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 по Києву) та триватиме близько трьох годин. На 13:30 за Брюсселем (14:30 у Києві) запланована пресконференція генсека НАТО Єнса Столтенберга.

    Альянс готовий вести переговори з Москвою про підвищення відкритості щодо військових навчань і уникнення випадкових зіткнень, які можуть спровокувати конфлікт, а також про контроль над озброєннями щодо ракет у Європі, повідомили дипломати НАТО.

    Втім, багато вимог Росії, викладені в двох проєктах договорів у грудні, є неприйнятними, включаючи заклики скоротити діяльність Альянсу до рівня 1990-х років і обіцянку не приймати нових членів.

    «Давайте прояснимо: дії Росії прискорили цю кризу. Ми прагнемо використовувати дипломатію для деескалації ситуації», - заявила представник США при НАТО Джуліанна Сміт.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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    Теги: Росія США НАТО зброя Путін
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    Засідання Ради НАТО–Росія стартує у Брюсселі: про що говоритимуть