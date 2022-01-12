Засідання Ради НАТО–Росія стартує у Брюсселі: про що говоритимуть

У Брюсселі обговорять загрозу нового вторгнення Росії та вимоги до НАТО

У Брюсселі готуються до перших з 2019 року переговорів у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких стане питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною. Отже, головною темою переговорів буде можливе вторгнення РФ в Україну, повідомляє Reuters.

Засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 по Києву) та триватиме близько трьох годин. На 13:30 за Брюсселем (14:30 у Києві) запланована пресконференція генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Альянс готовий вести переговори з Москвою про підвищення відкритості щодо військових навчань і уникнення випадкових зіткнень, які можуть спровокувати конфлікт, а також про контроль над озброєннями щодо ракет у Європі, повідомили дипломати НАТО.

Втім, багато вимог Росії, викладені в двох проєктах договорів у грудні, є неприйнятними, включаючи заклики скоротити діяльність Альянсу до рівня 1990-х років і обіцянку не приймати нових членів.

«Давайте прояснимо: дії Росії прискорили цю кризу. Ми прагнемо використовувати дипломатію для деескалації ситуації», - заявила представник США при НАТО Джуліанна Сміт.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.