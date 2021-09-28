У Кремлі визнали, що поки Путін живий, у Росії нічого не зміниться

Якщо президент РФ може займати свій пост без обмежень, то чому глави регіонів мають смикатися?

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Сменяемость власти не должна быть навязчивой идеей и не должна мешать работе. Всё хорошо в меру. Вот так Дмитрий Сергеевич Песков красиво и ненавязчиво, сообщил нам, что пока жив Путин, ничего здесь не поменяется. Потому что перемены мешают работе.

И в самом деле – такая сменяемость у нас была, что аж в глазах рябит! То Путин, то Медведев, то снова Путин, то опять Путин – а скоро Путин пойдет на первый срок! Всё впереди! Долой навязчивые идеи! Но говорил-то всё это пресс-секретарь любителя сменяемости не просто так: в Думу же внесли проект, по которому губернаторы смогут править без ограничений по срокам. Чтобы их губернаторской работе тоже ничего не мешало и всё было в меру. И это логично!

Если президент может занимать свой пост без ограничений, то почему главы регионов должны дергаться и мелькать как мухи? Думаю, что дальше эту практику следует распространить на мэров городов, председателей сельсоветов, глав районов, префектур. Чтобы заступал чиновник на пост и сидел на этом посту вплоть до смерти.

Вы уже, наверное, догадались, что с помощью выборов начальство вы поменять всё равно не сможете. Это не та сменяемость власти, сторонником которой является президент. Зато если депутаты проголосуют за нововведения – а куда они денутся! – президенту лично станет куда проще отстранить любого главу субъекта, не дожидаясь, пока истекут его бог знает какие по счету полномочия.

С одной стороны региональный султан будет надежно защищен от народного гнева и любых перемен снизу, а с другой стороны, станет для президента, как пешка или копеечка – выкинуть просто и не жалко. Кстати, как я понял, упразднят даже всё теперешнее разнообразие названий, чтобы не было никаких губернаторов и президентов – просто «глава субъекта». А глава что – ее и отрубить можно. Вот тогда и сменяемость произойдет.

Поэтому если вам кажется, что в России власть отдельно, а народ отдельно, вы еще просто не поняли, что нас ждет в будущем. Из этого недалекого будущего наша теперешняя жизнь покажется настоящим демократическим шабашем, который мешает работе и не знает чувства меры.

Джерело: Эхо Москвы

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