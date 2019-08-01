Влада Росії забула, що насильство завжди провокує насильство у відповідь

Коли ви ведете себе мирно, а вас у відповідь б'ють і саджають до в'язниці, то наступного разу ви вже не станете підставляти іншу щоку

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Ну, давайте смотреть и попробуем включить в голове отсек, отвечающий за логику. Каждый из нас представляет массовые беспорядки, как насилие. Бьют кого-то или ломают что-то – а чаще всего и бьют и ломают.

Было такое на улицах Москвы? Было. Били? Били! Ломали? Ломали!

Неопознаваемые сотрудники в униформе, в касках-масках и с дубинками били людей. Били действительно массово и беспорядочно. Ломали им руки, ноги и ребра. Почти восемь десятков оказались с травмами.

С другой стороны – мусорное ведро, которое кинул или якобы кинул в омоновца какой-то гражданин, который подозрительно быстро во всем сознался – еще даже до того, кажется, как его успели об этом спросить.

Омоновец, в которого летело мусорное ведро, испытал не только физическую боль, но и моральные страдания. Эти парни обладают удивительно ранимой натурой. Они не испытывают никаких страданий и никаких сомнений, когда хватают за руки старух, девушек тащат за волосы, ловят вот просто первых попавшихся случайных прохожих и впятером дубасят одного. Никакой боли! Никаких переживаний!

И надо отметить выдержку людей, которые при таком показном насилии все-таки не дают сдачи. Хотя кто-то, наверное, мог и не сдержаться. Но вот одно ведро всё-таки откуда-то прилетело, а однажды как вы помните, омоновцу откололи кусок зубной эмали и виновного в этом кровавом преступлении наказали на 4,5 года.

Силы и средства, конечно, несопоставимы, опасения получить реальный хороший срок или просто получить сапогом по башке велики, но все равно поразительно, что массовые беспорядки со стороны граждан ограничились только помойным ведром. Они не били витрины, не жгли автомобили, не грабили магазины – не было ничего, что по здравому смыслу похоже не погромы.

Они имели право, закрепленное Конституцией, выйти на акцию протеста и уведомили об этом власти. А власти, вопреки праву, закрепленному Конституцией, запретили мероприятие. Собрали в городе полицейскую армию, перекрыли улицы, гнали людей по переулкам и тем самым создавали и помехи движению, и нарушали целостность городской инфраструктуры.

И вот это действительно привело к беспорядку. От которого пострадали не только невиновные, но даже те, кто вовсе ни в чем не участвовал, а попал под раздачу лишь потому, что имел несчастье оказаться в это время в этом месте – потому что в городе вообще-то идет жизнь, у жителей есть свои дела, и они не обязаны прятаться по подвалам только по той причине, что ОМОНу надо отработать на ком-нибудь свое мастерство.

У нас уже было «Болотное дело». Теперь идет к тому, что будет «Трубное дело». Но те, кто такие дела заводят, не понимают одной невеселой вещи. Когда вы ведете себя мирно, а вас в ответ бьют и сажают, в следующий раз вы не станете подставлять другую щеку. Насилие всегда приводит к насилию. И власти делают всё, чтобы это насилие в свой адрес получить. И тогда, Сергей Семенович, будет вам и Зимбабве.

Джерело: Эхо Москвы

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