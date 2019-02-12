Захід сприймає Росію як некерованого, зарозумілого і хамського сусіда

Владислав Сурков та Володимир Путін

Путін прагне увійти в історію, вибивши ногою двері у шкільні підручники

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Статью Суркова дочитал с трудом. В три захода. Деваться было просто некуда – надо же знать, что в ней написано, прежде чем писать рецензию самому. Длинный, наукообразный нудноватый текст. Если в двух словах, то «мы самые умные, самые красивые и самые честные». Пока на Западе все притворяются хорошими, мы хорошими являемся. Писалась эта статья для одного-единственного читателя.

В прежние времена мудрым правителям посвящали поэтические оды – в наше время мудрым правителям посвящают программные тексты в газете. Сурков сравнивает масштаб Путина с Иваном III, Петром I и Лениным. Заметьте: Сталина в списке нет, хотя Сталин-то точно не хуже Владимира Ильича.

Правление Путина не завершилось и от завершения далеко, но Сурков уже отводит Владимиру Владимировичу такое место в истории, что и на наш век хватит его величия и на наших внуков и правнуков. Сияние Путина упадет даже на тех, кто появится на свет после его ухода. И если вам кажется, что 20 лет у власти – это много, то Сурков напротив, уверен, что все только начинается. Боюсь даже уточнить, на сколько десятилетий еще рассчитано это мероприятие.

Если разбирать статью Суркова отдельно по абзацам, то сразу возникает странное чувство, что автор чего-то натворил и теперь пытается загладить свою вину перед начальником. Потому что такого количества позолоченного пафоса и ароматного елея на единицу газетной площади я давно не видел. А чтобы Владимир Владимирович не чувствовал себя одиноко, Сурков и нас с вами записывает в богоизбранный народ, мудростью своей сражающий наповал заграничных недоумков.

Это же так приятно: живешь на три копейки, за окном мрак и нищета, работа – говно, перспектив – ноль, но греет тебя мысль, что хоть и нету в твоем существовании никакого явного смысла, но все-таки существуешь ты в самой великой стране на земле, и хоть сам ты ничтожен, но ничтожен лишь в сравнении с общей гениальностью своего народа, а какой-нибудь англосакс тебе и в подметки не годится. Известный прием пропаганды в бедной стране: гордиться великим прошлым, мечтать о светлом будущем и не иметь никакого настоящего.

Путин стремится войти в историю, выбив ногой дверь в школьные учебники. Но что там будет написано, я из статьи Суркова так и не понял. Что, кроме необъяснимого восторга? Правление Путина описать ведь не так сложно. Сперва страна поднималась вопреки всему исключительно за счет рекордных в истории цен на углеводороды. А потом цены упали, пришли санкции и страна поползла вниз. Потому что никакой великой стратегии не было, а было обычное пропивание богатого наследства. И беда России не в том, что на Западе о нас плохо думают, а в том, что на Западе про нас вообще не думают, вспоминая время от времени как неуправляемого, высокомерного и хамоватого соседа. И вот это в истории останется точно.

Джерело: Эхо Москвы

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