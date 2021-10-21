Зустріч Лаврова з талібами. Росія визнає терористів, визнаних терористами

Росія офіційно вважає талібів терористами, але...

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Можно, конечно, говорить красивое про двоемыслие или двойные стандарты. А можно просто называть происходящее идиотизмом. Посмотрите в ленты новостных сайтов. Все подробно освещают приезд в Москву талибов, цитируют слова министра Лаврова, а в конце текста или где-то в скобках помечают, что «движение «Талибан» признано на территории России террористическим».

Я вот все думаю: а что будет, если я или кто-то еще просто расскажет о приезде талибов, признанных террористами, в Россию, о встрече признанных террористами талибов с Лавровым и не станет ко всему это присовокуплять, что талибы признаны террористами. Просто приехали, провели встречу, Лавров сказал то-то, Песков отметил то-то, высокие гости тоже о чем-то сказали и все молодцы.

За отсутствие всех этих дурацких маркировок и сносок полагается штраф. За сотрудничество с террористами предусмотрено серьезное наказание. Но мы обязаны делать все эти реверансы, а представители высокой власти делают вид, что это мероприятие ничем не отличается от обычных дипломатических встреч. Нет, я же не против встреч! Наоборот! Лучше встречаться, поддерживать контакты, чем воевать. В Афганистане черт знает что творится, а эти люди действительно являются там фактическими хозяевами, они там власть. Мы можем признавать их террористами или не признавать вообще никем, но от этого сама ситуация совершенно не изменится.

Так что ради собственной безопасности и спокойствия будем контактировать хоть с дьяволоми. Тем более что с дьяволами у нас вообще как-то традиционно лучше получается, чем с приличными людьми. Может еще Нобелевскую премию Лаврову дадут! Но вы перестаньте культивировать этот идиотизм. Талибы, кем бы они ни были прежде, сейчас настоящая афганская власть. Так что либо продолжайте считать их террористами, объявите весь Афганистан террористическим государством, либо отстаньте от нас и позвольте сэкономить время и место на этой нелепой фразе про «признан на территории России террористической организацией».

Джерело: Эхо Москвы

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