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    Думки вголос

    Назарбаєва поставили перед вибором

    • Дмитро Орєшкін

      Російський політолог

    • Розсилка
    Нурсултан Назарбаєв - Назарбаєва поставили перед вибором
    Нурсултан Назарбаєв

    Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку

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    «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», - объяснил он свое решение.

    Я думаю, он разумный человек, он понимал, что в 90 лет трудно руководить такой страной как Казахстан. Так что, наверное, он готовил какого-то преемника, который не будет его слишком сильно задевать.

    Во всяком случае, он достаточно мужественный человек, в отличие от Владимира Владимировича Путина, он может позволить себе рискнуть, потому что для него это важно. У него есть какие-то представления о том, каким он хочет остаться в народной памяти.

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    Ельцин в свое время тоже так рискнул.

    Это трудно для властного человека – лишиться всех этих инструментов власти. Ты ощущаешь себя голым и беззащитным.

    Но я не думаю, что дело в том, что кто-то Назарбаева вынудил, хотя, не исключен и такой вариант. Это для него крайне неблагоприятно, но не думаю, что он это проглядел. Скорее, мы можем ожидать, что все-таки это какая-то договоренность. И в этом смысле Назарбаев подстелил себе достаточно толстый слой соломки, чтобы дожить до конца без проблем.

    Но поскольку мы с вами практически ничего не знаем, теоретически остается вариант, что его каким-то образом поставили перед необходимостью и сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться.

    В любом случае, это лучше, чем то, что произошло в Туркмении и в Узбекистане, когда смена власти происходит только после смерти первого лица.

     Читайте також: Пішов чи залишився? Що задумав Назарбаєв

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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