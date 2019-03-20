У ЦВК назвали причини збільшення кількості бюлетенів для першого туру виборів



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Станом на червень 2018 прогнозна кількість виборців була понад 30 мільйонів, зараз у списках кількість дещо менша

Центральна виборча комісія збільшила на 263 тисячі кількість бюлетенів для першого туру президентських виборі

У Центральній виборчій комісії пояснили, чому збільшили кількість бюлетенів для першого туру президентських виборів 2019 року.

Про це розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко в ефірі «Громадського».

Серед факторів, які зумовлюють збільшення кількості бюлетенів, він назвав такі:

Перший фактор – указ президента, яким визначено перелік міст, сіл та селищ у Донецькій та Луганській областях.

Другий – це створені на тимчасовій основі спеціальні виборчі дільниці, до їхніх списків включать близько 23,5 тисячі людей.

Ще один фактор – кількість членів ЦВК у спеціальних виборчих дільницях. На момент переговорів з поліграфкомбінатом «Україна» ніхто не міг знати кількість цих членів ЦВК, тому записали близько 40 тисяч.

Є кількість виборців, які перебуватимуть у стаціонарних закладах охорони здоров’я. На них передбачено 227 тисяч бюлетенів.

Також є мешканці окупованих територій (де вибори не проводитимуться), які поміняли місце голосування без зміни виборчої адреси. Їх уже 33 тисячі, однак очікується збільшення.

Крім того, ЦВК утворила виборчі дільниці для військових, які виконують свої завдання у зоні операції Об’єднаних сил. Їх близько 47 тисяч.

Загалом, станом на червень 2018 прогнозна кількість виборців була понад 30 мільйонів, зараз у списках кількість дещо менша.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія збільшила на 263 тисячі кількість бюлетенів для першого туру президентських виборів, забравши їх з другого туру.

Раніше глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

Також повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.