У ЦВК назвали причини збільшення кількості бюлетенів для першого туру виборів
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Центральна виборча комісія збільшила на 263 тисячі кількість бюлетенів для першого туру президентських виборі
У Центральній виборчій комісії пояснили, чому збільшили кількість бюлетенів для першого туру президентських виборів 2019 року.
Про це розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко в ефірі «Громадського».
Серед факторів, які зумовлюють збільшення кількості бюлетенів, він назвав такі:
- Перший фактор – указ президента, яким визначено перелік міст, сіл та селищ у Донецькій та Луганській областях.
- Другий – це створені на тимчасовій основі спеціальні виборчі дільниці, до їхніх списків включать близько 23,5 тисячі людей.
- Ще один фактор – кількість членів ЦВК у спеціальних виборчих дільницях. На момент переговорів з поліграфкомбінатом «Україна» ніхто не міг знати кількість цих членів ЦВК, тому записали близько 40 тисяч.
- Є кількість виборців, які перебуватимуть у стаціонарних закладах охорони здоров’я. На них передбачено 227 тисяч бюлетенів.
- Також є мешканці окупованих територій (де вибори не проводитимуться), які поміняли місце голосування без зміни виборчої адреси. Їх уже 33 тисячі, однак очікується збільшення.
- Крім того, ЦВК утворила виборчі дільниці для військових, які виконують свої завдання у зоні операції Об’єднаних сил. Їх близько 47 тисяч.
Загалом, станом на червень 2018 прогнозна кількість виборців була понад 30 мільйонів, зараз у списках кількість дещо менша.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія збільшила на 263 тисячі кількість бюлетенів для першого туру президентських виборів, забравши їх з другого туру.
Раніше глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.
Також повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.