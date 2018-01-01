Доба в АТО: один військовий загинув, двоє поранені

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили вдаватися до обстрілів позицій українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів, впродовж доби, вів вогонь по наших опорних



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Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили вдаватися до обстрілів позицій українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів, впродовж доби, вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Попасної противник застосував міномети калібру 82-мм. З гранатометів різних видів окупанти обстрілювали українські оборонні укріплення біля Катеринівки, Світлодарська, Новолуганського і Зайцевого, а поряд з Новгородським було здійснено декілька пострілів із великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямку, у вечірній час, противник застосував 120-мм міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов’ї, а по українських позиціях неподалік Опитного бойовики стріляли із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї включно із великокаліберними кулеметами.

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще двоє наших оборонців були поранені.

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