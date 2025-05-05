Головна Думки вголос Остап Дроздов
search button user button menu button
Остап Дроздов Журналіст

Румунські вибори – це вирок

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: АР

Триває реваншистський марш нациків і правопопулістів

Навіть якщо через зовнішнє втручання була анульована попередня президентська гонка, на якій переміг ультраправий, – то ультраправий (тільки з іншим прізвищем) усе одно переможе, якщо такими є суспільні настрої.

А вони – прогнозовані й зовсім не нові для Європи. Триває реваншистський марш правопопулістів з ідеями ізоляціонізму, невтручання в чужі біди, фокусації на внутрішніх проблемах, махрового європоскептицизму, симпатіями до права сили замість сили права.

Румунія – лише чергове доміно в падучій вервиці країн, які переживають ультраправий крен. Можна, звісно, як у Німеччині, пробувати заборонити переможців місцевих виборів – але без зміни суспільних запитів це нічого не дасть, радше додасть додаткового поштовху правонаціоналістам, а ті зуби з’їли на патріотичних гаслах «моя нація понад усе», «ні – фінансуванню війни й смерті», «дбай про рідний дім передусім».

Із чотирьох західних сусідів України три – виразно проти війни, а Польща проти вільної торгівлі. Молдові начхати. Росія й Біларусь – понятно. За такої кон’юнктури сценарій довгої війни – це відтермінована поразка.

За наступні кілька років у половині країн ЄС владу обіймуть правопопулісти, і тоді навіть не буде кому поплакатися в жилеточку про сотні тисяч марних жертв і напівзруйновану країну, яка вчасно не побачила очевидного.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Румунія вибори Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін
Трамп розкрив плани щодо третього президентського терміну
Вчора, 18:35
Інфляція у Румунії вражає
У Євросоюзі визначено країну із найвищою інфляцією
17 квiтня, 08:26
Під час дебатів у Канаді Карні вперше зіткнувся з головним суперником
Вибори в Канаді. Карні та його головний суперник вперше зійшлися на дебатах
17 квiтня, 03:12
Серед нових порад є рекомендація вимикати телефони на кордоні зі США й класти їх до спеціальних захисних чохлів
ЄС видає посадовцям одноразові телефони для поїздок до США через страх шпигунства – FT
14 квiтня, 18:48
ЄС сподівається, що переговори допоможуть послабити американські тарифи
Єврокомісар з торгівлі вирушив до США, аби домовитися про зниження тарифів
14 квiтня, 09:34
Європа та Китай вирішили домовлятися про ціни на електромобілі
ЄС та Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі китайського виробництва
11 квiтня, 02:51
Вперше «транспортний безвіз» був погоджений у червні 2022 року
Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз»
10 квiтня, 13:24
Ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09
Експремʼєр Румунії заявив, що виступає за допомогу Україні, зокрема шляхом транзиту зброї
Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна
7 квiтня, 17:55

Остап Дроздов

Румунські вибори – це вирок
Румунські вибори – це вирок
Російська мова в Україні. Дискусія давно закрита
Російська мова в Україні. Дискусія давно закрита
Емоції проти стратегії: ціна необдуманих слів
Емоції проти стратегії: ціна необдуманих слів
Деокупація територій. Яких помилок треба уникати
Деокупація територій. Яких помилок треба уникати
Про просвітницький талант Фаріон. Фрагменти з життя
Про просвітницький талант Фаріон. Фрагменти з життя
Дебати Байдена й Трампа засвідчили кризу світового лідерства. І ось чому
Дебати Байдена й Трампа засвідчили кризу світового лідерства. І ось чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
192K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
152K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
58K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
48K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua