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    Події в Україні

    На Херсонщині окупанти три дні тримали в полоні головного редактора місцевого ЗМІ

    На Херсонщині окупанти три дні тримали в полоні головного редактора місцевого ЗМІ
    фото: vgoru.org

    Олександра Гунька звільнили після триденного ув’язнення у Херсонському СІЗО

    На Херсонщині окупанти звільнили журналіста, головного редактора Novakahovka.city і поета Олександра Гунька, якого викрали у Новій Каховці 3 квітня. Про це ввечері 6 квітня повідомив зять Гунька, журналіст Максим Біроваш.

    «Олександра Гунька звільнили після триденного ув’язнення у Херсонському СІЗО, який став ГУЛАГом для багатьох херсонських активістів та журналістів. За процесом повернення слідкувала медіамразота із РФ. Пацани, для вас курс залишається незмінним», – написав він.

    Нагадаємо, на Херсонщині окупанти продовжують викрадати активістів і журналістів. З 12 березня нічого не відомо про активіста інформаційної оборони Нової Каховки Сергія Цигіпу, який потрапив у полон до російських військових.

    Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в результаті обстрілів загинуло вже 12 журналістів. Як повідомлялося, війна забрала життя запорізького журналіста, головного редактора Afisha.zp та misto.zp.ua Олега Якуніна.

    Журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві.

    Також увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня Батурина випустили з полону. Журналіст розповів, що він усі ці дні майже не їв, кілька днів провів майже без води, окупанти били його, принижували.

    1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон журналіст окупація #stoprussia
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    На Херсонщині окупанти три дні тримали в полоні головного редактора місцевого ЗМІ