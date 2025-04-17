«Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності»

Українська мова – це мова громадянства

До зросійщених креолів, що окупували найвищі посади, досі не доходить матчасть на тему «мов нацменщин». Укотре зазначаю: всі диспути навколо «статусу руского язика» фіналізовані рішенням Конституційного Суду України від 14.07.2021. Воно є остаточним, оскарженню не підлягає і проголошує укр. мову каркасом державності.

Базові постулати мовного рішення Конституційного Суду:

«Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності».

«Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України».

«Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад та загрожують самому існуванню державності».

А тепер лікнеп спешелі фор мудрагелів із парламенту, які просувають антидержавний законопроєкт про «язик нацменшин» в освіті:

Російськомовність не тягне за собою ніяких мовних прав. Мовні права розповсюджуються лише на нацменшину. Хто хоче прав на язик – той має оголосити себе і вважати себе росіянином (представником нацменшини). Щоб мати права на мови нацменшин – треба бути нацменшиною. Для непробивних: російськомовний – це не нацменшина! Українська мова – це мова громадянства. Володіти українською – обов’язок кожного громадянина незалежно від походження. Кожен громадянин вільний у виборі мови або мов для приватного спілкування. Повторяти перед дзеркалом по складах: при-ват-но-го.

Таким є базовий постулат мовного рішення Конституційного Суду від 14.07.2021 р. На цій ноті всі дискусії вважаю закритими.