Російська мова в Україні. Дискусія давно закрита
Українська мова – це мова громадянства
До зросійщених креолів, що окупували найвищі посади, досі не доходить матчасть на тему «мов нацменщин». Укотре зазначаю: всі диспути навколо «статусу руского язика» фіналізовані рішенням Конституційного Суду України від 14.07.2021. Воно є остаточним, оскарженню не підлягає і проголошує укр. мову каркасом державності.
Базові постулати мовного рішення Конституційного Суду:
- «Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності».
- «Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України».
- «Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад та загрожують самому існуванню державності».
А тепер лікнеп спешелі фор мудрагелів із парламенту, які просувають антидержавний законопроєкт про «язик нацменшин» в освіті:
- Російськомовність не тягне за собою ніяких мовних прав. Мовні права розповсюджуються лише на нацменшину.
- Хто хоче прав на язик – той має оголосити себе і вважати себе росіянином (представником нацменшини). Щоб мати права на мови нацменшин – треба бути нацменшиною. Для непробивних: російськомовний – це не нацменшина!
- Українська мова – це мова громадянства. Володіти українською – обов’язок кожного громадянина незалежно від походження.
- Кожен громадянин вільний у виборі мови або мов для приватного спілкування. Повторяти перед дзеркалом по складах: при-ват-но-го.
Таким є базовий постулат мовного рішення Конституційного Суду від 14.07.2021 р. На цій ноті всі дискусії вважаю закритими.
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