Чому ця перемога України над російським флотом історична та сенсаційна?

Крейсер «Москва» був добре захищений від ракетної атаки

Вперше в світовій історії потоплено у бою ракетний крейсер.

Вперше у бою знищено найбільший флагманський корабель флоту РФ.

Вперше бойовий корабель знищено ударом протикорабельної ракети, повністю виробленої в України.

Вперше перемогу на морі здобули Збройні сили України

Без всяких перебільшень – історична сенсаційна перемога України над російським флотом.

За даними Цензор.Нет, Україна витратила за усі роки на програму розробки та виробництва ПКР «Нептун» приблизно 93 мільйони доларів. Тепер залпом «Нептуна» знищено ракетний крейсер вартістю до 1 мільярда доларів, флагман Чорноморського флоту.

14 квітня міністерство оборони РФ визнало, що ракетний крейсер «Москва», флагманський корабель Чорноморського флоту, найбільший бойовий корабель на Чорному морі, потонув внаслідок «вибуху боєкомплекту» та «пожежі, причини якої з'ясовуються». Екіпаж крейсера ніби-то вдалось врятувати, але детальної інформації про втрати МО РФ як завжди не оприлюднило. Штатний екіпаж складає понад 510 осіб.

Українське командування та держпідприємство КБ Луч оголосили, що російський крейсер було уражено двома новітніми протикорабельними ракетами «Нептун»

Джерела Цензор.Нет кажуть, що «Москва» була знищена пусками двох протикорабельних ракет «Нептун», які були здійснені з Одеської області з відстані приблизно в 130 км по російському ракетному крейсеру, який знаходився в районі острова Зміїний. Саме тут з борту «Москви» здійснювалось керівництво морською блокадою узбережжя України російським флотом.

Крейсер «Москва» добре захищений від ракетної атаки, такі кораблі – одна з найскладніших цілей, саме через сильну ешелоновану оборону від атак з повітря. Ракетний комплекс крейсера на базі С-300 має боєкомплект з 68 ракет. Також крейсер прикритий зенітно-рактеними та зенітно-артилерійськими комплексами для ураження протикорабельних ракет з малої відстані. Крейсер оснащений системами радіоелектронної боротьби та протидії, системами постановки перешкод.

Проте пошукові радари двох «Нептунів» самостійно захопили ціль, система управління виокремила серед великих хвиль та перешкод справжній крейсер, і вони нанесли смертельний удар.

Тобто активна система наведення разом з алгоритмами селекції цілі серед перешкод дозволили ракетам самостійно навестись та визначити собі точки удару.

Тобто українські інженери КБ Луч розробили свою унікальну технологію, і поставили нашу державу серед 10 інших країн світу, які здатні виробляти свої власні протикорабельні ракети

Тепер Росія втратила корабель з найпотужнішим озбоєням для протиповітряної оборони можливої десантної операції на Чорному морі.

Невідомі втрати екіпажу – російське Міноборони завжди приховує втрати.

Зрозуміло одне – Росія зазнала важкої поразки, українці перемогли у бою.

Російський флот та противовітряна оборона кораблів показали свою вразливість, і виявилсь не здатні захиситит навіть свого флагмана. Це потужний черговий удар по експорту російського озброєння, та реклама українського ракетного виробництва.

«Москва», якщо б її здали на метал, важить як 250 танков, але основна вартість крейсера – це озброєня та електроніка. Знищений цілий комплекс озброєння, який Росія не здатна відновити у найближчі роки, кораблі такого класу в РФ вже не виробляються.

Україна показує усьому світу кожен день, як саме треба бити російську збродну армію та флот. Дякуємо, КБ Луч, дякуємо ЗСУ.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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