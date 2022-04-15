Знищення «Москви». Міноборони Британії спрогнозувало, що робитиме Росія

Крейсер «Москва» був збитий двома ракетами «Нептун» в Чорному морі під Одесою.

Крейсер «Москва», будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель

Після того, як Росія втратила два великі кораблі у війні проти України їй доведеться переглянути свої позиції в Чорному морі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві підкреслили, що крейсер «Москва», будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель і вузол протиповітряної оборони.

«Радянський корабель був одним з трьох крейсерів класу «Слава» у складі російського флоту. Спочатку введений в дію в 1979 році, «Москва» пройшов велику реконструкцію, спрямовану на підвищення його можливостей, і повернувся в стрій тільки у 2021 році», - йдеться в повідомленні.

При цьому в розвідці зазначають, що з моменту вторгнення в Україну Росія вже зазнала шкоди двох ключових військово-морським об'єктів, першим з яких став десантний корабель класу «Алігатор» «Саратов» 24 березня.

«Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі», - йдеться в повідомленні.

За даними українського командування, крейсер «Москва» був збитий двома ракетами «Нептун» в Чорному морі під Одесою.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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