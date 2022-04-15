Знищення «Москви». Міноборони Британії спрогнозувало, що робитиме Росія
Крейсер «Москва», будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель
Після того, як Росія втратила два великі кораблі у війні проти України їй доведеться переглянути свої позиції в Чорному морі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
У відомстві підкреслили, що крейсер «Москва», будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель і вузол протиповітряної оборони.
«Радянський корабель був одним з трьох крейсерів класу «Слава» у складі російського флоту. Спочатку введений в дію в 1979 році, «Москва» пройшов велику реконструкцію, спрямовану на підвищення його можливостей, і повернувся в стрій тільки у 2021 році», - йдеться в повідомленні.
При цьому в розвідці зазначають, що з моменту вторгнення в Україну Росія вже зазнала шкоди двох ключових військово-морським об'єктів, першим з яких став десантний корабель класу «Алігатор» «Саратов» 24 березня.
«Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі», - йдеться в повідомленні.
За даними українського командування, крейсер «Москва» був збитий двома ракетами «Нептун» в Чорному морі під Одесою.
Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.
Корабель підбили напередодні, 13 квітня.
Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.