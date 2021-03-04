  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Отар Довженко
рус
    Думки вголос

    Диверсія в інтересах Кремля. Що зараз відбувається на новому каналі Медведчука

    Диверсія в інтересах Кремля. Що зараз відбувається на новому каналі Медведчука

    Гарячий привіт усім захисникам свободи медведчуківського слова

    Знаєте, чим там зараз медведчуки займаються на своєму з Божою поміччю недоперезапущеному Першому незалежному ютуб-каналі? Ми моніторимо і знаємо. Вони всіма лапками намагаються дискредитувати вакцину CoviShield. Називають її лівою, мутною, нєгодяйской, дженериком і так далі. Це роблять і гості токшоу, і ведучі. Ніяких інших точок зору (тобто правди, бо це все брехня) в їхньому ефірі нема. І вони прямим текстом закликають не вакцинуватися CoviShield.

    Але антивакцинаторам не варто тішитися, бо наступним реченням медведчуки кажуть, що вот російський Sputnik-V хорошая, качественная вакцина.

    Це, власне, і є тероризм. Диверсія в інтересах Кремля. Просто вимкнення каналів зменшило зону ураження у сто разів. Але можливі наслідки вимірюються в померлих людях, які відмовляться від вакцинації насправді нормальним препаратом.

    Гарячий привіт усім захисникам свободи медведчуківського слова.

    Джерело: блог Отара Довженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук пропаганда тероризм вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies