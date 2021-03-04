Диверсія в інтересах Кремля. Що зараз відбувається на новому каналі Медведчука

Гарячий привіт усім захисникам свободи медведчуківського слова

Знаєте, чим там зараз медведчуки займаються на своєму з Божою поміччю недоперезапущеному Першому незалежному ютуб-каналі? Ми моніторимо і знаємо. Вони всіма лапками намагаються дискредитувати вакцину CoviShield. Називають її лівою, мутною, нєгодяйской, дженериком і так далі. Це роблять і гості токшоу, і ведучі. Ніяких інших точок зору (тобто правди, бо це все брехня) в їхньому ефірі нема. І вони прямим текстом закликають не вакцинуватися CoviShield.

Але антивакцинаторам не варто тішитися, бо наступним реченням медведчуки кажуть, що вот російський Sputnik-V хорошая, качественная вакцина.

Це, власне, і є тероризм. Диверсія в інтересах Кремля. Просто вимкнення каналів зменшило зону ураження у сто разів. Але можливі наслідки вимірюються в померлих людях, які відмовляться від вакцинації насправді нормальним препаратом.

Гарячий привіт усім захисникам свободи медведчуківського слова.

Джерело: блог Отара Довженка

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