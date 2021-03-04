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    Вакцинація в Україні: названо регіони-лідери за кількістю щеплень

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    Наразі&nbsp;вакцинацію здійснюють 45 мобільних бригад з імунізації - Вакцинація в Україні: названо регіони-лідери за кількістю щеплень
    Наразі вакцинацію здійснюють 45 мобільних бригад з імунізації
    Фото з відкритих джерел

    Від початку кампанії з вакцинації зроблено майже 10 тис. щеплень

    За минулу добу, 3 березня, в Україні було вакциновано від коронавірусу 2680 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 9568 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини. Про це свідчать дані інформаційного порталу Міністерства охорони здоров’я з питань вакцинації проти Covid-19.

    За 3 березня було зроблено на 697 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 45 мобільних бригад з імунізації.

    Найбільшу кількість щеплень за минулу добу було проведено у Дніпропетровської області – 350 щеплень, а за весь період кампанії з вакцинації – у Донецькій області – 840 щеплень.

    Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

    1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

    Міністр очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

    Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.

    Степанов пояснив, що вакцинація від коронавірусу в України проводиться каскадним шляхом, тому поки що не вакцинується велика кількість людей.

    Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
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