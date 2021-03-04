Коронавірус у Києві: за добу понад 800 нових хворих
Одужало 310 осіб
Станом на ранок 4 березня в Києві зафіксовано 868 нових випадків інфікування коронавірусу.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, оприлюднені апаратом РНБО.
4 березня у столиці підтвердили ще 868 нових випадків Covid-19. Від ускладнень. викликаних коронавірусною хворобою помер 21 пацієнт, натомість одужало 310 осіб.
Загалом у Києві вже 140 006 підтверджених випадків із початку пандемії.
У Київській області загалом 76 978 випадків коронавірусу. За добу виявлено 423 інфікованих.
В Україні за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 10 057 людей. Також 4 837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапила 3 271 людина.
Нагадаємо, з початку вакцинації у Київській області щеплення проти коронавірусної інфекції зробили 209 осіб.
Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.
Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.
Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.