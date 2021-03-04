Коронавірус у Києві: за добу понад 800 нових хворих

Загалом у Києві вже 140 006 підтверджених випадків із початку пандемії

Одужало 310 осіб

Станом на ранок 4 березня в Києві зафіксовано 868 нових випадків інфікування коронавірусу.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, оприлюднені апаратом РНБО.

4 березня у столиці підтвердили ще 868 нових випадків Covid-19. Від ускладнень. викликаних коронавірусною хворобою помер 21 пацієнт, натомість одужало 310 осіб.

Загалом у Києві вже 140 006 підтверджених випадків із початку пандемії.

У Київській області загалом 76 978 випадків коронавірусу. За добу виявлено 423 інфікованих.

В Україні за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 10 057 людей. Також 4 837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапила 3 271 людина.

Нагадаємо, з початку вакцинації у Київській області щеплення проти коронавірусної інфекції зробили 209 осіб.

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.

Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.