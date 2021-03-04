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    Коронавірус у Києві: за добу понад 800 нових хворих

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    Загалом у Києві вже 140 006 підтверджених випадків із початку пандемії - Коронавірус у Києві: за добу понад 800 нових хворих
    Загалом у Києві вже 140 006 підтверджених випадків із початку пандемії
    Ілюстраційне фото

    Одужало 310 осіб

    Станом на ранок 4 березня в Києві зафіксовано 868 нових випадків інфікування коронавірусу.

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, оприлюднені апаратом РНБО.

    4 березня у столиці підтвердили ще 868 нових випадків Covid-19. Від ускладнень. викликаних коронавірусною хворобою помер 21 пацієнт, натомість одужало 310 осіб.

    Загалом у Києві вже 140 006 підтверджених випадків із початку пандемії.

    У Київській області загалом 76 978 випадків коронавірусу. За добу виявлено 423 інфікованих.

    В Україні за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 10 057 людей. Також 4 837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапила 3 271 людина.

    Нагадаємо, з початку вакцинації у Київській області щеплення проти коронавірусної інфекції зробили 209 осіб.

    Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

    Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.

    Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.

    Теги: Київ РНБО статистика Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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