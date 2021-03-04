МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу

У разі порушення угоди може дійти до розриву контракту з виробником вакцини

Міністерство охорони здоров’я підписало угоду з британською компанією Crown Agents, що уповноважена урядом на закупівлю вакцини, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі вакцин проти коронавірусу. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.

Чиновниця процитувала умову в наказі МОЗ від 19 лютого, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах. «Забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти Covid-19», – йдеться в документі.

«Така вимога зумовлена положенням угоди між МОЗ та Crown Agents», – зазначила Шаталова.

Нагадаємо, Україна закуповує вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agency. Вона обрана урядом як закупівельна організація, яка закуповує вакцину і постачає безпосередньо в Україну. Отримувачем в Україні є Укрмедпостач.

Нагадаємо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

В рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.