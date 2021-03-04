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    МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу

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    Україна&nbsp;отримала першу партію вакцини CoviShield&nbsp;проти коронавірусу - МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу
    Україна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    У разі порушення угоди може дійти до розриву контракту з виробником вакцини

    Міністерство охорони здоров’я підписало угоду з британською компанією Crown Agents, що уповноважена урядом на закупівлю вакцини, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі вакцин проти коронавірусу. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.

    Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.

    Чиновниця процитувала умову в наказі МОЗ від 19 лютого, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах. «Забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти Covid-19», – йдеться в документі.

    «Така вимога зумовлена положенням угоди між МОЗ та Crown Agents», – зазначила Шаталова.

    Нагадаємо, Україна закуповує вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agency. Вона обрана урядом як закупівельна організація, яка закуповує вакцину і постачає безпосередньо в Україну. Отримувачем в Україні є Укрмедпостач.

    Нагадаємо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

    В рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India.

    1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я вакцинація коронавірус
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