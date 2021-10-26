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    Думки вголос

    Проблема України, що стала помітною з початком російської агресії

    • Олександр Ткаченко

      Міністр культури та інформаційної політики

    •  glavcom.ua
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    Підвищувати свій рівень критичного мислення &ndash; означає бути в безпеці - Проблема України, що стала помітною з початком російської агресії
    Підвищувати свій рівень критичного мислення – означає бути в безпеці
    фото з відкритих джерел

    Без медіаграмотності зараз нікуди. Це риса, що робить суспільство сильним та стійким до маніпуляцій

    Медіаграмотність вже давно стала нормою в європейських країнах. Причому, де високий рівень медіаграмотності, там і відповідний рівень свободи слова.

    Віра у фейки та дезінформацію пов’язана з браком критичного мислення. Чітко проблема стала помітною в Україні з появою російської агресії, і згодом з ковідом. Люди вірять в порожні дописи в фейсбуці і неперевірених джерелах. Тому й маємо потім найнижчий відсоток вакцинованих в Європі.

    Без медіаграмотності зараз нікуди. Це риса, що робить суспільство сильним та стійким до маніпуляцій.

    У Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності 2021, який стартує сьогодні, хочеться наголосити: не нехтуйте власною просвітою. Підвищувати свій рівень медіаграмотності – означає бути в безпеці.

    Національний проєкт з медіаграмотності, який покликаний підвищувати медіаграмонтість серед населення України, запускає крутий флешмоб.

    У його межах можна протестувати свій рівень сприйняття інформації в мережі та ЗМІ.

    Долучайтеся за посиланням і діліться результатом у фейсбуці.

    Джерело: блог Олександра Ткаченко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ освіта гібридна війна населення
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    Проблема України, що стала помітною з початком російської агресії