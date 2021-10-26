Проблема України, що стала помітною з початком російської агресії

Без медіаграмотності зараз нікуди. Це риса, що робить суспільство сильним та стійким до маніпуляцій

Медіаграмотність вже давно стала нормою в європейських країнах. Причому, де високий рівень медіаграмотності, там і відповідний рівень свободи слова.

Віра у фейки та дезінформацію пов’язана з браком критичного мислення. Чітко проблема стала помітною в Україні з появою російської агресії, і згодом з ковідом. Люди вірять в порожні дописи в фейсбуці і неперевірених джерелах. Тому й маємо потім найнижчий відсоток вакцинованих в Європі.

Без медіаграмотності зараз нікуди. Це риса, що робить суспільство сильним та стійким до маніпуляцій.

У Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності 2021, який стартує сьогодні, хочеться наголосити: не нехтуйте власною просвітою. Підвищувати свій рівень медіаграмотності – означає бути в безпеці.

Національний проєкт з медіаграмотності, який покликаний підвищувати медіаграмонтість серед населення України, запускає крутий флешмоб.

У його межах можна протестувати свій рівень сприйняття інформації в мережі та ЗМІ.

Долучайтеся за посиланням і діліться результатом у фейсбуці.

Джерело: блог Олександра Ткаченко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.