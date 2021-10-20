Росія не зможе приховати воєнні злочини

В Україні з’явився Віртуальний музей російської агресії

Російська агресія проти України, що триває вже восьмий рік, заслуговує на те, щоб про неї знав увесь світ, щоб про неї пам’ятали наші діти та онуки. Це вже – наша інколи скорботна, інколи переможна історія. Злочини РФ проти України мають бути зібрані, класифіковані. Їм має бути надана відповідна не лише карна, а й історична відповідальність.

Нарешті в Україні з’явився Віртуальний музей російської агресії, який ми щойно презентували. Цей проєкт збирає та наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави. Детально знайомить з 20 кейсами, пов’язаними з окупацією Криму. Зникнення та викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала РФ, починаючи з 2014-го року. Документальні факти, разом з фото- та відеодоказами та публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи – все це використовувалося для відображення якомога повної, реальної картини. Нам потрібно віртуально захищати себе, бо війна йде на різних фронтах, в тому числі на фронті фальсифікацій та фейків.

Експозиція щодо злочинів у Криму – лише початок. Далі у планах – кейси з окупації Донбасу.

Такі проєкти – частина успішної реалізації стратегії з інформаційної безпеки РНБО. Також інформація з ресурсу буде корисною і для іноземних журналістів як надійне джерело для висвітлення теми. Для цього доступна англомовна версія. Фактично, Віртуальний музей російської агресії спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму.

Джерело: блог Олександра Ткаченко

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