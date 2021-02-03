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    Думки вголос

    Телеканали «NewsOne», «ZIK», «112 Україна» – іноземна пропагандистська машина

    • Олександр Ткаченко

      Міністр культури та інформаційної політики

    •  glavcom.ua
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    112, ZIK та NewsOne сьогодні належать одній людині &ndash; правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку - Телеканали «NewsOne», «ZIK», «112 Україна» – іноземна пропагандистська машина
    112, ZIK та NewsOne сьогодні належать одній людині – правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку

    Рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність

    Рішення РНБО про санкції щодо трьох телеканалів, що називають себе українськими – давно зріло в суспільстві та у більшості журналістської спільноти. Йдеться про «NewsOne», «ZIK», «112 Україна» та їхнього бенефіціара – Тараса Козака, (хоча всі при цьому називали їх «медведчуківськими»)

    Цей кейс є винятковим(!), але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції. 

    Впевнений, у Москві вже готують методички про «наступ на свободу слова в Україні» та «знищення вільної преси». Хочу попередити: ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля.

    Тому рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність. Це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, у якій я брав участь ще під час роботи народним депутатом. Тоді ми з’ясовували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів 112, ZIK та NewsOne, які сьогодні належать одній людині – правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Радий, що і що наші напрацювання стали кроком до встановлення цілковитої прозорості структури власності українських телеканалів та завадили інформаційної монополізації в інтересах окремих політичних сил.

    А свобода слова та права людини для цієї країни – ключове. Їх і варто відстоювати аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян нашої країни та порушення європейських стандартів.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ РНБО санкції тероризм права людини Тарас Козак
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